E’ italiana la nuova promettente Star del Burlesque internazionale: Kiki Minou

Nota top model internazionale, eclettica testimonial di famosi brand sui Red Carpet Cinematografici, incanta il pubblico ai suoi spettacoli di Burlesque.

Nicole Macchi, camaleontica top model internazionale, testimonial di noti brand, si reinventa performer di Burlesque dopo un lungo periodo di studi, tra Accademia di Cinema, laboratori di teatro, danza persiana e moda.



Il suo nome d'arte sui palcoscenici è Kiki Minou (gattino pettegolo) e porta sul palco le sue 7 vite, attraverso acts che traggono ispirazione dal mondo del cinema e delle fiabe. E’ ironica ma sensuale, ingenua e maliziosa, leggiadra e glamour.



Dopo essere stata tra le star del RIDE di Milano con lo spettacolo “Drama Milano”, che ha registrato il sold-out, e al Piccolo Teatro Strehler per il MiX Festival di Cinema è tornata da Parigi, ove ha intrattenuto gli spettatori con il suo show a base di seduzione, frizzante savoir-faire e innata grazia.



Kiki Minou, a soli 23 anni, è tra già tra le più interessanti star del panorama del burlesque internazionale, già molto apprezzata anche da un pubblico elitario.

E' stata sul Red Carpet del film di Jake Gyllenhaall, a Venezia per “Three Billboard outside the Ebbing, Missouri” con Woody Harrelson, a Cannes al Party dell’Hollywood Foreign Press Association con Michael Shannon, John Travolta, Spike Lee, Michael Madsen, Cate Blanchett.



Kiki Minou farà conoscere l’arte italiana del Burlesque attraverso le tappe del suo Show a Londra, Parigi, Budapest e New York per poi ritornare in Italia dove la vedremo esibirsi in luxury locations, eventi, contest e teatri.