E' nata una nuova etichetta discografica indipendente :

White Dolphin Records è nuova un’etichetta digitale indipendente italiana, specializzata in suoni alternativi. Dark Wave , Shoe Gaze , Synth Pop, Industrial e Alternative.

“La musica ha un grande potere: ti riporta nel momento in cui ti porta avanti, in modo da provare nostalgia e speranza allo stesso tempo”

Rilasciamo e distribuiamo la nostra musica attraverso i migliori siti di download digitali e servizi di streaming. Siamo specializzati nell’editoria di suono lo-fi, synth pop e alternative.



White Dolphin Records è specializzata in contenuti: articoli, post e contenuti multimediali. Siamo in grado di offrire ai nostri clienti articoli di alto livello per il sito Web dell’azienda o contenuti di alta qualità e performanti per i blog. White Dolphin è in grado di offrire articoli e contenuti relativi di settore.



Quello che facciamo per i nostri artisti:



-Pubblicazione in audio digitale di digital 45 , E.P. , Album e Compilation in tutto il mondo

-Distribuzione attraverso i principali servizi di streaming



-Web promozione

-Promozione Social



-Playlist Compilation

-Promozione Radio



POLITICA DEMO

Ora accettiamo solo demo in forma digitale. Si prega di mandare le demo all’ email devismusic@hotmail.it con collegamenti a file MP3 (ma NO allegati e-mail MP3 per favore!), Pagine SoundCloud o siti Web. Ricordate di includere solo le migliori tracce e i dettagli.



White Dolphin Records

Via 2 Giugno 13 / D, 55016 Lucca

