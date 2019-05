E’ online il sito di ProntoPiscine.it, il nuovo negozio online di accessori e prodotti per la piscina

Tecnologia, innovazione e qualità in prima linea

In uno stile del tutto giovanile e dinamico ha fatto il suo ingresso nel mercato dei prodotti per piscina lo shop online ProntoPiscine.

Il suo core business è la vendita di accessori e prodotti per piscine esterne, da giardino, fuori terra e interrate.

Sul nuovo shop, capitanato dal CEO Walter Giorgio, è possibile trovare una vasta gamma di prodotti per la pulizia della piscina, partendo dai metodi di pulizia automatici, come robot per piscina delle migliori marche come Astralpool o Dolphin, fino agli strumenti di pulizia manuali, come aspirafango per piscina e altri accessori di pulitura della sola superficie della piscina (ad esempio, i retini).

L’azienda milanese sviluppa il suo core business anche su componentistica dedicata alla filtrazione della piscina. Filtri e pompe per piscina, abbinati ai locali tecnici, possono essere venduti separatamente o nel blocco di un unico impianto di filtrazione.

Tra gli altri accessori è possibile trovare anche quelli dedicati all’arredamento e l’illuminazione sia della vasca che del giardino che la ospita. Fontane, cascate, lampade e faretti sono tra i componenti cosiddetti ricreativi, in quanto il loro acquisto dona un tocco di stile ed eleganza del tutto personalizzata alla propria piscina, ovviamente senza mettere da parte la funzionalità.

Lo shop online tende a differenziarsi dalle altre realtà esistenti sul mercato soprattutto per la qualità dei suoi prodotti. Lungi dalle imitazioni o dalle plastificazioni imperanti che caratterizzano il mercato delle piscine, Prontopiscine ha come obiettivo l’esclusività: si rivolge infatti ai soli clienti che hanno la volontà e la possibilità di dedicarsi alla cura della propria piscina badando all’efficienza, alla qualità e alla durata nel tempo dei prodotti.

Tutto ciò però badando a mantenere un range di prezzi competitivi e sempre al passo con i tempi, per un rapporto qualità-prezzo che storce il naso alle contraffazioni e ai prodotti di bassa qualità.