E se l'intero genere umano dovesse sparire improvvisamente dalla terra?

Situato e protetto in sicurezza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, è stato creato un dispositivo di memoria che contiene sequenze di DNA digitalizzate di personaggi famosi.

Stephen Hawking è uno dei sopravvissuti designati dall'umanità.

Potresti avere familiarità con il termine "sopravvissuto designato" dalla serie televisiva americana Designated Survivor, in cui (e questa è una cosa reale) un membro del Gabinetto del Presidente deve essere fisicamente lontano da una riunione del Presidente, Vice presidente e capi di gabinetto durante determinati eventi in caso di catastrofe imprevista.



Forse non sapevi che il segretario all'agricoltura degli Stati Uniti, Sonny Perdue, era il sopravvissuto designato durante il discorso sullo stato dell'Unione del presidente Trump del 2018. Potresti anche non sapere che la razza umana ha il suo programma di sopravvivenza designato.

Nel 2008, lo sviluppatore di giochi Richard Garriot ha sviluppato "Immortality Drive", una sorta di capsula del tempo digitale sulla Stazione Spaziale Internazionale che contiene il DNA e i codici genetici di una manciata di umani. Pensalo come una sorta di disco di backup in caso di calamità in tutto il mondo. Se gli esseri umani dovessero essere spazzati via, questa unità esisterebbe come codice sorgente per riavviare l'umanità.



"The Immortality Drive è un archivio digitale dei più grandi successi dell'umanità e un'istantanea dell'umanità stessa". Questo archivio sarà archiviato sulla Stazione Spaziale Internazionale per fungere da "backup remoto" dell'umanità, se dovessimo subire un destino disastroso.

Ora, ovviamente, Stephen Hawking non si terrà per sempre sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ma solo perché è morto non significa che non possa essere un progetto per la prossima iterazione della vita sulla Terra. Il suo codice genetico vivrà per sempre, insieme a pochi altri, come uno dei sopravvissuti designati dall'umanità.



Il comico Stephen Colbert, il leggendario scrittore televisivo Melvyn B. Sherer, gli uomini d'affari Kevin Rose e Tim Draper, il wrestler professionista Matt Morgan, l'atleta Lance Armstrong e la modella di Playboy Jo Garcia si uniscono a molti scrittori di fantascienza/fantasy e TV in Immortality Drive.

A questo punto, potresti essere preoccupato che Hawking venga trascurato da potenziali riavvii alieni a favore della creazione di qualche specie di Superstar del wrestling, modelle per adulti o scrittori di Dungeons and Dragons.

Ma, per alcuni motivi, non c'è motivo di preoccuparsi. Prima di tutto, sarai morto. In secondo luogo, se gli alieni superintelligenti venissero sulla Terra, trovassero l'Immortality Drive e riavviassero la razza umana, lo stesso Hawking credeva che il loro primo istinto sarebbe stato semplicemente quello di renderci schiavi .

E infine, come prevede la serie televisiva Life After People , la Stazione Spaziale Internazionale si schianterà sulla Terra entro tre anni dalla fine della vita sulla Terra perchè non ci sarà nessuno a controllarne e a corregerne il continuo abbassamento orbitale. Quindi, o sperate che il DNA arrivi in una sorta di melma primordiale o che gli alieni rendano il nostro mondo fantastico e divertente pieno di scrittori televisivi il prima possibile.



Non so se c'è anche il mio di DNA.... l'avevo appena spedito alla NASA!