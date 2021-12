Eccellenze Italiane 2021: I Prodotti Dop e Igp de Il Mestolo d’Oro

Quali sono i migliori prodotti d’Italia? Quelli veramente artigianali, con una filiera controllata dall’inizio alla fine? Per scoprirlo arriva in nostro aiuto il sito Il Mestolo d’Oro, che propone una spesa online fatta di Prodotti di Eccellenza, Dop e Igp.

Come funziona il Mestolo d’Oro? Il Mestolo d’Oro è organizzato su cinque macrocategorie:



Selezione di Prodotti Tipici Italiani

Accessori e Utensili per la Cucina

Corsi di Cucina

Libri di Cucina Professionali

Ricette

Nella categoria ‘Selezione di Prodotti Tipici Italiani’ sono inserite le eccellenze del nostro paese, come ad esempio il Caviale Italiano beluga, la vera bottarda sarda, la vera Ndjua di Spilinga e cosi’ via. Presidi Slow Food, Prodotti Dop, Igp, insomma veramente il meglio della cucina italiana.



Nella categoria ‘Accessori e Utensili per la Cucina’ troviamo invece quegli oggetti che semplificando il lavoro quotidiano ai fornelli, piccoli oggetti utili oppure degli elettrodomestici che non possono mancare in cucina: planetaria, frullatore, estrattore di succo, friggitrice ad aria.



Nella Categoria ‘Corsi di Cucina’ abbiamo il meglio degli Chef e dei Pasticceri italiani. Si possono frequentare online i corsi di Iginio Massari, Massimo Bottura, Salvatore De Riso, Alessandro Borghese, Davide Oldani, Ernst Knam e Bruno Barbieri.



C’è poi anche uno spazio per i migliori libri di cucina professionali, come ad esempio Il Cucchiaio d’Argento, la Grammatica dei Sapori, La Scienza in Cucina o Il Grande Libro dei Cuochi di Gualtiero Marchesi.



Per finire, abbiamo la sezione Ricette, dove c’è l’imbarazzo della scelta.



Fonte: https://ilmestolodoro.com/