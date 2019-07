ECCENTRICI 2019 | 16-23-30 luglio | Bergamo | XV Rassegna Internazionale di Arti Comiche

Anche quest'anno Eccentrici cambia forma senza tradire la sua essenza, portando sempre con sé entusiasmo e divertimento. Gli Eccentrici tornano a stupire Bergamo con la loro carica eversiva in tre appuntamenti – tutti a luglio – alla scoperta della comicità contemporanea attraverso i diversi linguaggi della scena. Spettacoli lontani dai cliché televisivi, perennemente in bilico tra musica, virtuosismi e monologhi. Performance all'insegna dell'ironia e del grottesco, scelte tra le più interessanti del teatro comico internazionale e adatte al pubblico di ogni età e nazionalità. Artisti imprevedibili e multiformi, o più semplicemente... Eccentrici!

Grazie al positivo riscontro delle precedenti edizioni che hanno registrato ad ogni appuntamento una presenza media di 400 persone (con punte di 2000) la rassegna quest'anno si svolgerà a Bergamo presso Palazzo Frizzoni. Gli spettacoli, con ingresso a 5 €, si terranno a luglio nei giorni e orari indicati di seguito.

La manifestazione si inserisce all'interno del calendario di iniziative "Bergamo Estate 2019" promosse e sostenute dall’Assessorato all’Istruzione, formazione, università, sport e tempo libero, politiche per i giovani, edilizia scolastica e sportiva del Comune di Bergamo. L'associazione è soggetto convenzionato con Regione Lombardia.

+39 3395695570

info@ambaradan.org

www.ambaradan.org

www.bergamoestate.it



https://ambaradan.wordpress.com/2019/06/21/eccentrici-2019/



https://drive.google.com/open?id=1QkyAMvv3KtMKQAXdnavcN2mAXl4Kl1pz



http://www.pemteatro.com/spettacoli/hostress



https://www.matteogalbusera.it/



http://www.nicolavirdis.it/



http://www.tomcorradini.it/it/i-fratelli-lehman/



L o r e n z o B a r o n c h e l l i

XV Rassegna Internazionale di Arti Comiche



ECCENTRICI



Imprevedibili presenze tra musica, circo e teatro



Bergamo



16-30 luglio 2019



La rassegna si apre con una grande novità, la ECCENTRICI NIGHT! Una imprevedibile serata di varietà comico demenziale musicale con ospiti Le Cikale, The Loser e Maicol Gatto. A seguire NERD COMPILATION con la surreale e divertente timidezza di Nicola Virdis tenacemente intrappolato negli anni ’80 in un crescendo di gag. In chiusura la comicità visuale e graffiante del Tom Corradini Teatro e dei sui FRATELLI LEHMAN, due banchieri in caduta libera dalle montagne russe della finanza internazionale, tra clown e commedia. Tre appuntamenti da non perdere!!!





PROGRAMMA



martedì 16 luglio ore 21:30

Bergamo - Palazzo Frizzoni

Nicola Virdis (Italia) in NERD COMPILATION - facebook

Nerd ovvero coloro che riescono a sopravvivere miracolosamente alle attività da loro praticate... Un personaggio surreale rimasto intrappolato negli anni ’80 ci invita a casa sua per conoscere i suoi riti quotidiani, i ricordi, le passioni, le manie, la sua storia d’amore e soprattuto il modo comico di riuscire a vincere la sua inesorabile timidezza. Apparentemente perdente, grazie alla sua sagacia, in scena riesce a trovare un modo tutto suo per riscattarsi e vincere. La figura del nerd ci fa intuire, ridendo, un concetto universale: “se sai perdere, forse hai già vinto”.

di Nicola Virdis, Bruno Furnari, Gigi Saronni | con Nicola Virdis | regia Bruno Furnari

ingresso 5 € (apertura biglietteria 20:30 | non rimborsabile in caso di pioggia a spettacolo iniziato)



martedì 23 luglio ore 21:30

Bergamo - Palazzo Frizzoni

Tom Corradini Teatro (Italia) in I FRATELLI LEHMAN - facebook

Due banchieri grazie alle loro abilità ed estro sono diventati famosi e rispettati nel mondo. Apparentemente hanno tutto, macchine veloci, belle segretarie, uffici lussuosi e uno stile di vita sontuoso. Tuttavia, un giorno la loro fortuna viene bruciata in pochi minuti dopo un crollo disastroso dei mercati azionari. Dalle stelle alle stalle i due ex-banchieri devono trasformare il loro fallimento in opportunità e scalare la montagna del successo ancora una volta. Uno spettacolo sui soldi, l’avidità e l’amore raccontato con il linguaggio del clown e della commedia fisica con quasi nessuna interazione verbale. Un’esplorazione eccentrica di un tema universale che, in una maniera o nell’altra, tocca la vita di ogni essere umano di questo pianeta.

di e con Tom Corradini e Michele Di Dedda | regia Tom Corradini

ingresso 5 € (apertura biglietteria 20:30 | non rimborsabile in caso di pioggia a spettacolo iniziato)



martedì 9 luglio ore 21:30 ANNULLATA PER MALTEMPO

martedì 30 luglio ore 21:30

Bergamo - Palazzo Frizzoni

Le Cikale - The Loser - Maicol Gatto (Italia) in ECCENTRICI NIGHT - facebook

La Notte degli Eccentrici! Una imprevedibile serata con tanti ospiti per un varietà comico demenziale imperdibile! Accompagnati dalle Cikale, un folle trio di hostess che vi farà prendere il volo sulle note di una colonna sonora rigorosamente a cappella, incontrerete The Loser, il boss, il re dell’assurdo e del nonsense che vi coinvolgerà in uno dei suoi personali deliri collettivi… Infine largo all’Avanguardia! Resterete ipnotizzati da un’artista unico, il surreale Maicol Gatto, umanoide non decifrabile che comunica solo attraverso le tastiere elettroniche… e a condurre la serata un presentatore che ancora non sa di esserlo!

con Beatrice Niero, Sara Righetto, Anna Marcato, Matteo Galbusera, Lorenzo Baronchelli

ingresso 5 € (apertura biglietteria 20:30 | non rimborsabile in caso di pioggia a spettacolo iniziato)



DOVE

Palazzo Frizzoni - piazza Giacomo Matteotti, 3 - Bergamo

Siate eccentrici! Venite in autobus, bicicletta, roller, monociclo... e troverete parcheggio! Potete scaricare qui la cartina completa delle linee urbane ATB.



INFO

+39 3395695570

info@ambaradan.org

www.ambaradan.org

www.bergamoestate.it



direzione artistica

Lorenzo Baronchelli