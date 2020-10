Ecco le novità per il Dolce Natale firmato Loison, storica azienda di Costabissara, hinterland vicentino

Le feste si avvicinano, lasciamoci trasportare dalle nuove collezioni del Natale di Loison Pasticceri dal 1938 che lancia la campagna per l’inverno 2020 e punta ad arricchire di piacere e dolcezza ogni giorno della settimana con un ricco catalogo per dolci e biscotti, con un’attenzione particolare, ovviamente, al mondo dei panettoni, dolce natalizio per eccellenza

PANETTONI SARTORIALI E PANDORI NATALE 2020 - Dietro ogni prodotto c'è un gesto d'amore



Il segreto dei Panettoni artigianali Loison sta nella qualità degli ingredienti e nel tempo dedicato alla lavorazione. Gli ingredienti, scelti con cura, esaltano la fragranza della pasticceria Loison e i sapori si incidono nella memoria rievocando gusti antichi e genuini. Il 2020 è l’anno dei Bambini Loison. Sonia Design, quest’anno desidera rinnovare i ricordi di quando i bimbi, giocando, sviluppano fantasie e trovano sicurezze in se stessi, nel pieno rispetto della sensibilità di ognuno. Le confezioni s rifanno molto ai giochi dei primi del Novecento.



Il nuovo catalogo Inverno 2020 è una sana fusione del classico catalogo stagionale con la monografia esplicativa Loison, che mette in luce un messaggio molto specifico: il saper fare artigianale e l’arte del “fatto a mano”, un messaggio che Loison desidera fortemente trasmettere con il suo pensiero “controcorrente” 150 pagine di catalogo per stupire tutti!



Un ricco assortimento di dolci tradizioni:



Le Collezioni Master: GENESI – FRUTTA E FIORI – GOLD



Rappresentano l’eccellenza della maison Loison e si distingue per la scelta di ingredienti pregiati. Tutti con certificazione di origine controllata. Gli elementi di base come uova da galline allevate a terra, latte, burro e panna di montagna.



Collezione GENESI

L’affidabilità di una collezione che dura nel tempo



Oggi viviamo una vita in cui possediamo tanto, troppo, tutto; più di quello che ci serve, e abbiamo perso la capacità di ascoltarci, di apprezzare le piccole cose. Ecco che la collezione Genesi non è cambiata nella sua sostanza, perché è una pietra miliare della Linea TOP nel nome della credibilità e affidabilità. Una collezione essenziale che dura nel tempo.

Sonia ha voluto aggiungere un piccolo vezzo, un ciondolo a forma di L, l’iniziale di Loison. E’ un piccolo charm dorato arricchito con tre strass da poter riutilizzare come portachiavi, per arricchire un braccialetto o un orologio da polso, per impreziosire una cerniera o un’asola di una borsetta. Un piccolo segreto da portare sempre con sé, che restituisce gioia al tatto e alla vista.



L’ISPIRAZIONE – Testimonianza del Territorio Veneto

Per questa collezione Sonia ha voluto perpetuare lo speciale legame con il territorio Veneto e la sua arte rifacendosi ad un elemento architettonico del Palladio: il colonnato di ispirazione classica che troviamo stilizzato in sequenza sull’incarto e trasformato in elegante texture.



PANETTONI – 4 Gusti classici tra i più richiesti

I 4 colori differenti dell’incarto aiutano a scegliere il gusto preferito del panettone, disponibile nella pezzatura da 1 kg e da 500 g: Classico a.D. 1476, un Panettone “senza tempo” legato alla tradizione, morbido e ricco grazie all’abbondanza di Canditi di Arance di Sicilia, Cedro di Diamante e di succosa Uvetta. Regal Cioccolato, preparato con il più pregiato cru di cacao del Sudamerica, è l’ingrediente perfetto: goloso e amato da tutti, grandi e piccini; DiVino sorprende per i profumi intensi e unici del ricercato blend di vini passiti veneti contenuti nell’impasto: Torcolato di Breganze, Recioto di Gambellara, Riesling, Verduzzo, è questo il Panettone del Territorio che sprigiona dolcezza ed essenza dei frutti della terra veneta. NeroSale, ricco di gocce di cioccolato fondente cru monorigine e farcito con crema al caramello salato, ricetta 100% Made in Loison. Il Panettone ai Limoni, un inno al Sole delle Due Sicilie perché realizzato con il Limone Sfusato Igp di Amalfi e il Limone Igp di Siracusa. L’intramontabilità del gusto Classico incontra la croccantezza delle mandorle italiane. Il Panettone Mandorlato Royal è arricchito con Uvetta sultanina e Scorze di “Arance di Sicilia” candite, ricoperto e decorato con mandorle italiane e granella di zucchero.



PANDORI – Soffice come una nuvola… Buono come una favola

Spazio anche alla tradizione veronese del Pandoro, proposto in 4 varietà riconoscibili dal colore differente dell’incarto: il Pandoro al Caramello salato, realizzato su ricetta firmata da Dario Loison che ha sapientemente bilanciato il dosaggio tra dolce e salato, mantenendo la giusta consistenza e cremosità. Classico, rigorosamente nella sua tipica forma di stella ad otto punte, il suo impasto è particolarmente amato grazie all’impareggiabile sofficità dal caratteristico color giallo oro, proprio “come una volta”. Accanto la variante allo Zabaione, abbondantemente farcito di spumoso zabaione, la crema a base di uova dalle antiche origini Torinesi arricchito da dolce vino liquoroso. La rassegna si chiude con la versione farcita al Cioccolato, una prelibata crema da leccarsi i baffi.



I Panettoni e i Pandori della collezione GENESI (da 1 kg e 500 g) sono preparati con ingredienti selezionati con estrema cura: uova fresche, miele italiano, latte fresco intero, panna e burro di alta qualità, Vaniglia Naturale Mananara del Madagascar (Presidio Slow Food) e Sale marino integrale di Cervia.



Collezione FRUTTA E FIORI

IL PACKAGING – La natura ispira... Sonia crea

Per questo ricercato packaging Sonia si è dedicata per mesi e mesi a studi certosini presso biblioteche nazionali e internazionali, alla ricerca di tavole botaniche, dal Settecento fino ai giorni nostri, disegnate a mano da artisti esperti in botanica. Sonia Pilla ha ripreso alcuni dettagli di frutta, foglie e fiori e li ha adagiati in un contesto bucolico su un prezioso incarto tinta avorio rosato, colore coniato appositamente per questa collezione. Ciò che completa l’incarto è il fiocco piatto in due tonalità: un colore più cupo come il Verde Salvia Greca e una tonalità esplosiva come il verde prato. Quello di Sonia è stato un ragionamento fatto con un raro equilibrio dei toni, ma in verità la conferma dell’accostamento l’ha data la natura stessa, suggerita dal calendario della vita.

Sonia ha voluto aggiungere un piccolo vezzo, un ciondolo a forma di L, l’iniziale di Loison. E’ un piccolo charm dorato arricchito con tre strass da poter riutilizzare come portachiavi, per arricchire un braccialetto o un orologio da polso o per impreziosire una cerniera o un’asola di una borsetta. Un piccolo segreto da portare sempre con sé, che restituisce gioia al tatto e alla vista.



L’ISPIRAZIONE – Alla ricerca della perfezione

E’ questa la collezione che accoglie tutti i panettoni Loison identificati da un frutto o un fiore come ingrediente prelibato. Nasce dalla decennale e continua ricerca di ingredienti italiani unici che danno personalità al Panettone Loison. Pur rimanendo nella tradizione, con questa scelta Dario Loison ha dato inizio a una nuova sfida in pasticceria, perché non è da tutti innovare senza stravolgere un dolce già equilibrato nella sua natura.



IL PRODOTTO – Dalla decennale ricerca di ingredienti pregiati

La collezione abbraccia tutta la ricerca decennale e incessante di Dario Loison: dal 1997 ingredienti selezionatissimi donano personalità al Panettone Loison tra cui 3 Presidi Slow Food e prodotti Dop: Agrumato, 2019, ultimo nato in casa Loison (con Chinotto di Savona e Mandarino tardivo di Ciaculli, Presidi Slow Food); Limoni che ha debuttato nel 2018; Liquirizia e Zafferano dal 2013, con liquirizia di Sibari Dop; Albicocca e Zenzero dal 2009; Fico Dottato di Calabria dal 2007; Mandarino Tardivo di Ciaculli (Presidio Slow Food) dal 2005; Noel, ovvero Pera Cannella Chiodi di garofano, dal 2005; Amarena dal 2004; Marron Glacé dal 1997. La rassegna si chiude con i due panettoni ai fiori: Rosa dal 2016 (con Sciroppo di Rose Liguri, Presidio Slow food) e Camomilla dal 2015.

I Panettoni e i Pandori della collezione FRUTTA E FIORI (da 1 kg e 500 g) sono preparati con ingredienti selezionati con estrema cura: uova fresche, miele italiano, latte fresco intero, panna e burro di alta qualità, Vaniglia Naturale Mananara del Madagascar (Presidio Slow Food) e Sale marino integrale di Cervia.



Collezione GOLD

L’IDEA – Esclusività di un formato versatile da 750 grammi

GOLD nasce dall’idea di dedicare una collezione esclusivamente al formato di 750 grammi, una versatile dimensione che accontenta coloro che desiderano una taglia importante e allo stesso tempo non impegnativa. Il packaging della collezione GOLD non è legato al mood annuale che caratterizza i cataloghi Loison, ma si affianca alle altre due collezioni master, Genesi e Frutta e Fiori, che accolgono panettoni da 1 kg o da 500 g.



IL PACKAGING – La catena dorata è il dettaglio che fa la differenza

Si tratta di una collezione dall’aspetto sobrio ed elegante, distinguibile per quel tocco vintage fatto di piccoli bouquet che si appoggiano sullo sfondo di colore diverso a seconda del gusto.

Allo stesso tempo la confezione si distingue per dei minimi particolari che segnano la differenza, come ad esempio la sottile catenella dorata che funge da manico proprio come per le borse delle grandi maison, elemento che dona leggerezza e grazia. Sulla confezione è inciso in oro a caldo la scritta Fatto a mano per ricordare l’artigianalità di un prodotto di qualità, riconosciuta grazie all’esperienza di oltre 80 anni di Loison Pasticceri. Sonia ha voluto aggiungere un piccolo vezzo, un ciondolo a forma di L, l’iniziale di Loison. E’ un piccolo charm dorato arricchito con tre strass da poter riutilizzare come portachiavi, per arricchire un braccialetto o un orologio da polso o per impreziosire una cerniera o un’asola di una borsetta. Un piccolo segreto da portare sempre con sé, che restituisce gioia al tatto e alla vista.



IL PANETTONE - 4 Gusti per l’esclusivo formato da 750 grammi

Quattro sono i gusti ricercati che Dario Loison ha riservato alla collezione GOLD. Ecco quindi il Panettone Classico a.D. 1476, nel rispetto dell’antica tradizione, ricco di profumata uvetta sultanina e canditi di arance di Sicilia e Cedro di Diamante e il Panettone al Mandarino tardivo di Ciaculli (Presidio Slow Food) che esprime l’intensità del prezioso agrume. Accanto due esemplari farciti: il Panettone Nerosale: la sua crema di caramello salato è 100% Made in Loison, senza l’utilizzo di semilavorati aggiunti, affiancata al prezioso cioccolato fondente monorigine; il Panettone Regal Cioccolato, goloso grazie alla ricca farcitura e alle pepite del più preziosi Cru di cacao.



Sono molte infatti le nostre soluzioni d’incarto, tutte contraddistinte dall’elegante raffinatezza di #SoniaDesign.



UNA FETTA PER OGNI OCCASIONE – Il Panettone ha trovato, grazie e a Loison ha trovato una nuova forma. Presentato in fetta, infatti, si presta a dare un tocco di raffinata dolcezza alla colazione d i tutti i giorni, ma riesce a sorprendere anche il gourmet più smaliziato in versione salata per il brunch, proiettando qesta specialità in una dimensione gastronomica tutta da scoprire.

I Panettoni e i Pandori della collezione GOLD sono preparati con ingredienti selezionati con estrema cura: uova fresche, miele italiano, latte fresco intero, panna e burro di alta qualità, Vaniglia Naturale Mananara del Madagascar (Presidio Slow Food) e Sale marino integrale di Cervia.



Piccoli peccati di gola: LINEA PASTICCERIA…Prelibata e inconfondibile



La linea Pasticceria si distingue per la qualità di tutti gli ingredienti garantiti Loison e per la speciale lavorazione, che avviene secondo i sistemi più moderni ed avanzati, ma nel rispetto dei lunghi e lenti tempi di lievitazione tipici dell’antica tradizione pasticciera italiana. Nella realizzazione dei Panettoni Loison della linea Pasticceria viene impiegato unicamente Lievito Naturale, ottenuto dalla sola fermentazione di farina di frumento e acqua, senza l’aggiunta di conservanti.



Inizia la tua giornata con qualcosa di dolce: Cioccolato e nocciole del Piemonte tostate in un biscotto a forma di cuore: il biscotto Bacetto è una delizia per il palato e il più dolce dei baci. L’inimitabile sapore della tradizione italiana in un biscotto per tutte le occasioni, da gustare con bevanda calda, ma buonissimo anche da solo!

Lo sapevi che il biscotto Caffè by Loison riprende la forma di un chicco di caffè per anticipare il gusto e l’aroma dei pregiati caffè con il quale è preparato? I biscottini Caffè Loison racchiudono il gusto e l’aroma di caffè come la varietà Mysore dall’India e il Santos dal Brasile, che offrono un gusto corposo e un retrogusto cioccolatoso.



Linea TUTTIGIORNI, bontà per ogni occasione

Pensata per un consumo quotidiano, la Linea Tuttigiorni rappresenta un’idea semplice per arricchire di gusto ogni momento della vita domestica. Gli ingredienti sono di qualità garantita Loison i gusto è reso distinguibile dalla leggera grafica riportata sulla parte superiore della confezione. Gli ingredienti sono selezionati tra produttori di qualità: infatti anche nella linea Tuttigiorni sono presenti i canditi delle arance di Sicilia e l’uva sultanina turca. La lievitazione naturale e il ciclo produttivo della durata di 72 ore, come per le altre gamme, rendono il prodotto finale sempre di alto livello, dal gusto inconfondibilmente Loison.

Linea TUTTO L'ANNO, come la Sbrisola, dolce tipico creato con l’utilizzo della farina di Mais Marano, duro ma allo stesso tempo friabile, anche nelle declinazioni Riso Menta, a base di burro arricchito con farina di riso e foglie di menta; Sbrisola Pistacchio con “Pistacchio Verde di Bronte DOP” e farina di mais “Marano”. La Bonissima, una tortina “energetica” declinata in tre versioni composte da una pasta frolla ripiena di ingredienti ricchi e salutari come il miele Millefiori di Sicilia, noci, fichi di Calabria, mandorle, marroni e nocciole.

I Filoni, un dolce morbido, arricchito di canditi ed uvetta ed impreziosito con succulente coperture. Quattro diverse varianti per un dolce alla Frutta, tradizionale con uvetta e arancio e glassato, Uva con solo uva sultanina ricoperto di glassa alle mandorle, Cioccolato con gocce di cioccolato fondente e glassa di Nocciola Piemonte Igp e cacao, Pere e Spezie con pere candite e spezie ricoperto da glassa di zucchero. Un inno alla freschezza il filone Limone, ricco di scorze di limoni di Amalfi che sprigionano tutta la forza del sole estivo. Un filone di rara fragranza, ricoperto a mano con glassa alle Nocciole Piemonte IGP. Filone Cioccolato, una delizia per gli amanti del cioccolato: questo Filone è un dolce lievitato naturalmente con all’interno gocce di cioccolato fondente e ricoperto da una glassa con nocciole coltivate in Piemonte, cacao in polvere e cristalli di zucchero.

Altro dolce di origini popolari, la Veneziana, sostanzialmente una focaccia che nei secoli si è arricchita di tutti quei prodotti che da oltremare giungevano a Venezia, diventando così un dolce nobile, tipico delle occasioni festive e simbolo della Pasqua. Quattro proposte in un crescendo d’aromi: la Classica, quella al Mandarino con canditi di mandarino tardivo di Ciaculli, presidio Slow Food della Sicilia; al Pistacchio di Bronte, presidio Slow Food dalle terre dell’Etna e Amarena e Cannella, in una ricetta intrigante che abbina il frutto tipico dei Colli Euganei alla spezia importata fin dal Seicento a Venezia dall’isola di Ceylon.



A sostegno delle sue proposte Loison ha rinnovato il suo sito corporate www.loison.com e ne ha creato uno nuovo dedicato interamente alla Linea Biscotteria con approfondimento sul mondo dei biscotti: www.biscottiloison.com.



Loison: ottant’anni di gusto e buon gusto

La storia dell’azienda

Nata come piccolo forno per la panificazione, in 80 anni l’azienda artigiana vicentina si è trasformata in una realtà affermata i cui prodotti sono richiesti in tutto il mondo. Era il 1938, quando nonno Tranquillo aprì un piccolo forno per panificazione a Motta di Costabissara (Vi), dove si trasferisce con tutta la famiglia. Negli anni, Tranquillo diversificò la produzione, ma è con il figlio Alessandro che l’offerta si ampliò, integrando, al pane e alle focacce del padre, creme da spalmare, torte nuziali e pasticceria fresca che consegnava personalmente a bar e famiglie della zona. Dal 1955, Alessandro iniziò a specializzarsi nel produrre e vendere panettoni e pandori, arrivando a produrne circa 20-30 chili al giorno. Dal 1992, subentrò in azienda Dario, il figlio di Alessandro, il quale contribuì alla svolta internazionale dell’azienda, oggi simbolo del Made in Italy nel mondo.



