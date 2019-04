Ecco quando cambiare la serratura della porta blindata

Una mini guida per capire quando cambiare la serratura della tua porta blindata di casa e quando la nostra casa puo diventare vulnerabile.

Le serrature di porte e finestre nella tua casa non dovrebbero essere cambiate fino a quando non si rompono. In realtà, ci sono molte ragioni per cui dovresti pensare di sostituire le serrature nella tua casa.





Stai già pensando di cambiare le serrature o hai bisogno di aiuto per convincerti? Dovresti chiamare un fabbro esperto, per aiutarti a capire il mondo della sicurezza delle porte blindate e soprattutto delle serrature ad altra sicurezza che ti permetteranno di fare sonni tranquilli.



Ecco quando dovresti pensare a cambiare le serrature a casa



1. Traslocare in una nuova casa

Una cosa che dovresti considerare quando ti trasferisci in una nuova casa è che non sai quante copie di chiavi sono state fatte dall'ultimo occupante della casa e cosa più importante, chi le ha messe usate . Questo può compromettere enormemente la tua sicurezza personale perché non sai anche chi potrebbe aver vissuto .



Ti consigliamo sempre di cambiare tutte le serrature quando ti sposti in una nuova casa. Un'alternativa più economica e ugualmente efficace è quella di cambiare il cilindro , se la serratura è a cilindro europeo , se invece la serratura è a doppia mappa allora conviene sostituirla con una serratura a cilindro europeo.



2. Chiave persa

Le chiavi perse possono anche cadere nelle mani sbagliate, specialmente quando si utilizza un portachiavi che contiene informazioni personali che possono consentire ad un estraneo di trovare la propria casa. Le chiavi mancanti sono un rischio per la sicurezza e si sta meglio anche psicologicamente cambiando le serrature della porta di casa.





3. Malfunzionamenti o vecchie serrature

Può essere fastidioso quando le serrature diventano difficili da aprire. Una serratura usurata avrebbe bisogno di più sforzi per aprirsi, portando a ritardi irritanti. Una serratura vecchia o usurata è anche meno robusta e può essere facilmente spezzata rispetto ad una nuova serratura.



Le vecchie serrature aumentano anche il rischio di rimanere chiusi fuori casa in caso di rottura delle chiavi all'interno della serratura o dentro il cilindro.

Questo può sprecare il tuo tempo e limitare il tuo accesso alla casa in tempi o situazioni di emergenza entrando o uscendo. Man mano che la tecnologia delle serrature diventa obsoleta, dovresti semplicemente sostituire le serrature e aumentare la sicurezza della tua casa.



4. Serrature tecnologiche

Passa alla chiave digitale , un ottimo modo moderno e a passo con i tempi Ci sono molte opzioni di vari tipi e marche di serrature sul mercato in questo momento , dove è possibile trovare un set di serrature che consente di aprire la maggior parte delle porte con la stessa chiave o una chiave digitale.



Avere una chiave per aprire tutte le porte è un modo meraviglioso che rende la tua vita molto più semplice.



Ci sono anche serrature digitali tramite semplici applicazioni sullo smartphone



Queste nuove serrature possono anche tenere traccia di chi è entrato o uscito da casa, dando più controllo sull'accesso. Alcuni sono addirittura dotati di capacità video e audio per scattare istantanee dei passanti.



Possono anche avvertirti quando la porta è sbloccata, quindi non devi mai preoccuparti di questo e bloccare le porte da remoto invece di tornare a casa.



5. Aumentare la sicurezza della famiglia e della proprietà

Le vecchie serrature, serrature obsolete e serrature difettose possono costare un sacco di soldi e persino ferite personali perché non sono in grado di tenere fuori i ladri. Vuoi anche essere in grado di viaggiare e sentirti come se la tua casa fosse al sicuro invece di andare in panico.



Parla con un esperto per ottenere una consulenza a domicilio gratuita che ci consentirà di consigliarti correttamente su come migliorare al meglio la sicurezza della tua casa. Non aspettare che la tua casa venga distrutta prima di prendere in considerazione la possibilità di cambiare le serrature a casa o in ufficio. Un buon fabbro a Milano , Torino o Roma non perderà tempo e potrà effettuare un sopralluogo e le farà in genere un preventivo anche telefonicamente.



Cambiare la serratura della porta blindata costa dai 300 a 2000 euro , dipende dalla porta e dalla serratura acquistata , ma soprattutto dipende anche dal fabbro , se un tecnico esperto garantirà sulla sicurezza della tua porta per sempre con la fiducia e con la professionalità