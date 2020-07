ECHOS - I LUOGHI E LA MUSICA: al via il 24 luglio in Monferrato il festival musicale itinerante con concerti dal vivo e in streaming

La musica classica riparte da Echos - I luoghi e la musica Monferrato, 24 luglio – 12 settembre 2020

Dopo lo stop degli eventi dal vivo, la musica classica riparte dal Piemonte. Al via venerdì 24 luglio la 22esima edizione di Echos – I Luoghi e la Musica, festival itinerante che da oltre due decenni porta l’emozione della musica tra i tesori storici e le bellezze paesaggistiche della provincia di Alessandria.



Sei concerti con il pubblico in spazi all’aperto e due appuntamenti in streaming da due luoghi d’eccezione: la Pinacoteca dei Frati Cappuccini di Voltaggio e l’Abbazia cistercense di Rivalta Scrivia, una delle prime in Italia.



I luoghi di Echos

Iniziano venerdì 24 luglio presso la Torre Medievale di Masio (AL) con il fisarmonicista Giancluca Campi, i concerti di Echos – I Luoghi e la Musica, rassegna musicale che trasforma le chiese, i chiostri e le pievi dell’alessandrino in luoghi di relazioni e creazione, palcoscenici aperti alle sorprese della musica. Otto concerti fino al 12 settembre 2020 toccheranno altrettante incantevoli località della provincia di Alessandria. Organizzata dall’Associazione Musicale Ondasonora con la direzione artistica di Sergio Marchegiani, la manifestazione andrà in scena in una formula ridotta, per osservare le misure di sicurezza anti-Covid.



Il suggestivo connubio tra la grande musica e la magia dei luoghi è l’ingrediente principale di Echos e della sua fortuna. Una minuziosa opera di decentramento culturale, capillare e sistematica, che valorizza centri anche piccolissimi con una programmazione musicale di qualità, colmando un vuoto nella proposta musicale sul territorio. In oltre 20 anni i concerti di Echos hanno toccato 78 luoghi d'arte distribuiti in 35 Comuni.



“La cultura e gli eventi dal vivo sono elementi cruciali ora, nel dopo Covid – dichiara Sergio Marchegiani – perché contribuiscono a ricostruire le nostre comunità dopo i giorni dell’isolamento e della paura. Ecco perché siamo orgogliosi di confermare Echos in un momento difficile come quello che stiamo attraversando. È un segnale forte di resilienza e di rinascita.”



Al concerto inaugurale di Gianluca Campi, vincitore nel 2000 del Trofeo Mondiale di fisarmonica, seguirà l’appuntamento con il Vienna Symphony Virtuosi, ensemble austriaco formato da Rudolf Gindlhumer al flauto, Christian Löw alla tromba e Karl Eichinger al pianoforte (25 luglio, Morbello). Conclude la prima parte del Festival il Duo des Alpes costituito dal violoncellista svizzero Claude Hauri e dal pianista Corrado Greco, con un concerto interamente dedicato a Ludwig van Beethoven nell’anno in cui ricorre il 250° anniversario della nascita (26 luglio, Piovera).



Gli eventi aperti al pubblico riprendono il 5 settembre a Casale Monferrato con il ritorno del pianista Olaf John Laneri che si cimenta nuovamente con Beethoven in un programma scelto dal pubblico del Festival attraverso i canali social. Si prosegue con il concerto del Milano Saxophone Quartet (6 settembre, Fubine Monferrato), virtuoso quartetto di saxofoni, fino alla settimana conclusiva del festival, che inizia con il concerto del pianista Marco Ciampi (11 settembre, Sale).



Il cartellone del Festival prevede inoltre il 4 settembre la messa in onda sui canali social ufficiali del concerto di Claude Hauri registrato nella bellissima Pinacoteca dei Frati Cappuccini di Voltaggio con musiche di Bach e, il 12 settembre, quello del violoncellista Giuseppe Carabellese con un’esibizione registrata nell’Abbazia cistercense di Rivalta Scrivia.



La manifestazione si avvale del sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRAL, di numerosi Comuni e Associazioni del territorio e ha il patrocinio della Commissione Europea.



www.festivalechos.it



BIGLIETTI

I concerti del Festival Echos sono tutti a ingresso libero con prenotazione obbligatoria del posto (misure anti covid-19) - mail: info@festivalechos.it – 348 7161557



Programma



venerdì 24 luglio 2020 – Masio, Torre Civica medievale – ore 21.30

Gianluca Campi

fisarmonica



sabato 25 luglio 2020 – Morbello, Villa Claudia – ore 17.30

Vienna Symphony Virtuosi

flauto-tromba-pianoforte



domenica 26 luglio 2020 – Piovera, Castello – ore 18.30

Duo des Alpes

violoncello-pianoforte

Integrale delle 5 Sonate per violoncello e pianoforte di Beethoven - concerto n. 1



Première Video*

venerdì 4 settembre 2020 – ore 21.00

Claude Hauri

violoncello

video registrato a Voltaggio nel Convento e Quadreria dei Frati Cappuccini



sabato 5 settembre 2020 – Casale Monferrato, Museo Civico, Chiostro – ore 17.30

Olaf John Laneri

pianoforte



domenica 6 settembre 2020 – Fubine Monferrato,

Giardino pensile di Palazzo Bricherasio – ore 17.30

Milano Saxophone Quartet

quartetto di saxofoni



Venerdì 11 settembre 2020 – Sale, Chiesa dei Santi Maria e Siro – ore 21.00

Marco Ciampi

pianoforte



Première Video*

sabato 12 settembre 2020 – ore 21.00

Giuseppe Carabellese

violoncello

video registrato nell’Abbazia cistercense di Rivalta Scrivia