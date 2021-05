ECHOS_I Luoghi e la Musica: dal 29 maggio al 27 giugno, torna il festival musicale itinerante in Monferrato

La musica classica riparte dalla provincia di Alessandria. Sabato 29 maggio prende il via la 23esima edizione di Echos – I Luoghi e la Musica, festival itinerante che abbina la musica classica alle straordinarie bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche del basso Piemonte.

12 appuntamenti tra sorprese e grandi ritorni, nuove location ed esibizioni in spazi di eccezione, come la Pinacoteca dei Frati Cappuccini di Voltaggio, e di forte suggestione, come l’insolito concerto davanti a un essiccatoio del XIX secolo.

Giunge alla 23esima edizione il Festival Echos - I Luoghi e la Musica, la rassegna organizzata dall’Associazione Musicale Ondasonora con la direzione artistica di Sergio Marchegiani, che trasforma la provincia di Alessandria in un grande palcoscenico di concerti, crocevia di artisti e di emozioni. Dodici eventi, dal 29 maggio al 27 giugno 2021, che invitano alla scoperta dei tanti tesori artistici sparsi nell’alessandrino, con la musica che si intreccia al racconto dei luoghi e delle loro storie.



Il prezioso connubio tra la grande musica e la magia dei luoghi è la caratteristica principale di Echos e della sua fortuna. Un’attenta opera di decentramento culturale che valorizza siti storici e paesaggistici con una programmazione musicale di qualità e con apposite visite guidate. In oltre 20 anni i concerti di Echos hanno toccato 106 luoghi d’arte distribuiti in 47comuni.



“Ci auguriamo che seguire le tappe di questa edizione possa essere un balsamo per tutto il nostro pubblico – commenta Sergio Marchegiani – e che la meraviglia della musica e la bellezza dei luoghi possano essere un modo per lasciarsi alle spalle, almeno per il breve spazio di un concerto, i timori e le difficoltà del nostro recente passato. In compagnia di tanti musicisti straordinari, attraverseremo alcuni dei luoghi più belli e suggestivi del nostro territorio. Castelli, palazzi storici, chiese, abbazie, giardini e perfino un bosco di castagni”.



Il concerto di apertura del Festival (29 maggio, Alessandria) vede in scena nella prestigiosa sede di Palatium Vetus il duo formato da Alessio Bidoli, violino, e Bruno Canino, pianoforte, in una scaletta con pagine di Mozart, Beethoven, Ravel e Camillo Sivori. Un altro duo è protagonista dell’appuntamento successivo all’Abbazia Cistercense di Rivalta Scrivia (30 maggio): Sergey Galaktionov e Amedeo Cicchese, rispettivamente primo violino di spalla e primo violoncello dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino. Il concerto del 2 giugno (Grondona) vede il ritorno al Festival del virtuoso della fisarmonica Gianluca Campi che si esibirà davanti a un essicatoio, in un momento di particolare suggestione. Si prosegue con Antonio Soria e Claudia Sevilla (5 giugno, Casal Cermelli), duo pianistico spagnolo impegnato nel concerto “Viaggio dell’anima, da Bach a Ravel. Tra due secoli e venti dita”. Dopo il duo spagnolo è la volta del duo francese Francis Duroy, violino, e Pierre Laurent Boucharlat, pianoforte, con lavori di Beethoven, Ysaye e Schumann (6 giugno, Sale).



Seguono i ritorni al Festival del Duo Des Alpes, costituito dal violoncellista svizzero Claude Hauri e dal pianista Corrado Greco, con un concerto dedicato a Ludwig van Beethoven nella Pinacoteca dei Frati Cappuccini di Voltaggio (12 giugno), del Milano Saxophone Quartet, quartetto di saxofoni che non trascura originali richiami al jazz (13 giugno, Morbello) e del duo formato da Francesco Manara, violino, e Claudio Voghera, pianoforte, che si cimenteranno in un originalissimo progetto: l’esecuzione in tre concerti dell’integrale delle opere per violino e pianoforte di R. Schumann e J. Brahms. I tre appuntamenti toccheranno altrettante incantevoli località tra l’Alto e il Basso Monferrato: si comincia il pomeriggio del 19 giugno a Casale Monferrato, con un concerto che celebra il 26° anniversario dell’apertura al pubblico del Museo Civico e della Gipsoteca Bistolfi, si prosegue la sera al Giardino Botanico del Castello Paleologi di Acqui Terme e si conclude il giorno successivo nella storica cornice del Castello di Cremolino. Gli ultimi appuntamenti del Festival prevedono il Duo Fortecellocon Anna Mikulska, violoncello, e Philippe Argenty, pianoforte (26 giugno) a Masio, dove sarà possibile visitare la Torre medievale, e infine il concerto “Voci d’amore” con Diana Höbel, voce recitante, e Federico Nicoletta, pianoforte, impegnati in uno spettacolo ideato e diretto da Claudio Rastelli al Castello di Piovera (27 giugno).



Sono previste, in occasione dei concerti, visite guidate all’Abbazia di Rivalta Scrivia, al Castello di Piovera, alla Chiesa dei Santi Maria e Siro di Sale mentre alla Pinacoteca dei Frati Cappuccini di Voltaggio saranno esposte in anteprima per gli spettatori di Echos le tele appena restaurate dell’altare maggiore, opera del pittore di scuola barocca genovese Giovanni Battista Carlone.



Avviato nel 2014 torna, dopo la sospensione dello scorso anno causa Covid, il progetto Echos nel mondo, nato con l’intenzione di raccontare e di promuovere, sempre attraverso la musica, la terra da cui proviene il Festival. Quest’anno “Echos nel mondo” offrirà un concerto, dal respiro internazionale, che si terrà il 18 luglio presso l’Église de Saint-Merry di Parigi, splendida chiesa gotica nel cuore della capitale francese. Protagonisti dell’evento saranno l’Orchestra da Camera di Stato del Kazakhstan diretta da Gudni Emilsson, la violinista Aiman Mussakhajayeva e il Duo Schiavo-Marchegiani.



L’edizione di quest’anno segna inoltre la fusione tra i Festival Echos (29 maggio – 27 giugno) e PianoEchos (30 luglio – 3 ottobre) in iFestivalEchos: un grande progetto culturale che mette in sinergia le due iniziative potenziandone l’offerta culturale.



L’immagine dell’edizione di Echos – I Luoghi e la Musica 2021 è dedicata al busto in gesso, recentemente restaurato, di Ludwig van Beethoven realizzato dal grande scultore Leonardo Bistolfi, conservato al Museo Civico di Casale Monferrato.



La manifestazione si avvale del sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRAL, di numerosi enti, Comuni, privati e Associazioni del territorio e ha il patrocinio della Commissione Europea.



I concerti del Festival Echos sono tutti a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.



Si può prenotare via mail all’indirizzo info@festivalechos.it o per telefono al numero 348 7161557



sabato 29 maggio 2021 – Alessandria, Palatium Vetus – ore 18.00

Duo Alessio Bidoli-Bruno Canino

violino-pianoforte

Italia



domenica 30 maggio 2021 – Rivalta Scrivia, Abbazia – ore 17.30

Duo Sergey Galaktionov-Amedeo Cicchese

violino-violoncello

Russia-Italia



mercoledì 2 giugno 2021 – Grondona, Essiccatoio (Loc. Cà Manuello) – ore 17.30

Gianluca Campi

fisarmonica

Italia



sabato 5 giugno 2021 – Casal Cermelli, Chiesa di Sant’Antonio da Padova - ore 17.30

Duo Antonio Soria-Claudia Sevilla

duo pianistico

Spagna



domenica 6 giugno 2021 – Sale, Chiesa dei Santi Maria e Siro - ore 17.30

Duo Francis Duroy-Pierre Laurent Boucharlat

violino-pianoforte

Francia



sabato 12 giugno 2021 – Voltaggio, Convento e Quadreria dei Frati Cappuccini – ore 16.00

Duo Des Alpes

violoncello-pianoforte

Svizzera-Italia



domenica 13 giugno 2021 – Morbello, Villa Claudia – ore 17.30

Milano Saxophone Quartet

quartetto di saxofoni

Italia



sabato 19 giugno 2021 – Casale Monferrato, Chiostro di Santa Croce (Museo Civico) – ore 17.00

Duo Francesco Manara-Claudio Voghera

violino-pianoforte

Italia



sabato 19 giugno 2021 – Acqui Terme, Giardino botanico del Castello Paleologi – ore 21.00

Duo Francesco Manara-Claudio Voghera

violino-pianoforte

Italia



domenica 20 giugno 2021 – Cremolino, Castello – ore 17.30

Duo Francesco Manara-Claudio Voghera

violino-pianoforte

Italia



sabato 26 giugno 2021 – Masio, Chiesa di Santa Maria e San Dalmazzo– ore 17.30

Duo Fortecello

violoncello-pianoforte

Polonia-Francia



domenica 27 giugno 2021 – Piovera, Castello – ore 18.00

“Voci d’amore”

Diana Höbel

voce recitante

Italia

Federico Nicoletta

pianoforte

Italia



ECHOS NEL MONDO 2021 IL FESTIVAL ECHOS A PARIGI



domenica 18 luglio 2021 – Parigi, ÉGLISE DE Saint-Merry – ore 18.00

Orchestra da Camera di Stato del Kazakhstan

“Academy of Soloists”

Kazakhstan

Aiman Mussakhajayeva

violino

Kazakhstan

Duo Schiavo-Marchegiani

duo pianistico

Italia

Gudni Emilsson

direttore

Islanda