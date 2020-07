Ecoturismo e Donne del Vino: soste in camper con vista vigna

Siglata un'alleanza con il Touring Club Italiano per un progetto Camper Friendly: in oltre 50 cantine d'Italia si offrono soste di una notte e sconti sullo shopping di vino, si organizzano visite e assaggi a chi fa viaggi in libertà

La vacanza con sosta in camper su vista vigna: è la proposta di turismo eco-sostenibile pensata dalle Donne del Vino nell’anno dedicato a Donne, Vino e Ambiente. Da luglio, molte produttrici aprono le porte delle loro cantine ai turisti in caravan e camper per offrire loro la sosta di una notte fra i vigneti. È il progetto Donne del Vino Camper Friendly creato insieme al TCI - Touring Club Italiano che mira ad avvicinare la grande enologia a chi fa turismo itinerante e, tradizionalmente, intende il viaggio come una scoperta emozionante che lo porta a diretto contatto con la natura, i territori e le persone. L’idea di unire ospitalità al femminile e camper è della donna del vino friulana Elena Roppa.



«Il concetto di ospitalità – dice la presidente delle Donne del Vino Donatella Cinelli Colombini - costituisce il punto di partenza del progetto Donne del Vino Camper Friendly che intende proporre i luoghi del vino come destinazioni privilegiate di chi fa viaggi itineranti. Per loro le Donne del Vino hanno pensato a una più ampia offerta di ecoturismo che prevede soste gratuite di una notte, sconti sullo shopping di vini e animazioni (a pagamento) da concordare direttamente con le produttrici: degustazioni all’aperto, pic nic e trekking tra le vigne».



Sono già oltre 50 le adesioni delle cantine camper friendly delle Donne del Vino: l’elenco completo si può trovare sul sito www.ledonnedelvino.com. L’iniziativa sarà divulgata anche sul sito del Touring Club Italiano e tramite una newsletter al cluster TCI riservato agli amanti del turismo itinerante.



Nel digitale il Touring Club Italiano è forte: oltre 400 mila utenti iscritti al sito, 8 milioni di utenti unici e 22 milioni di pagine visualizzate nel 2019. Altro elemento da tenere presente è il profilo dei “followers” che corrisponde a persone di età superiore ai 35 anni, prevalentemente con famiglia e laurea. Un identikit abbastanza vicino a quello del tipico turista del vino italiano. Infatti fra le categorie su cui si orienta la ricerca nei canali del TCI, nelle prime posizioni oltre ai viaggi, c’è il “Food e dining”.



Tornando all’argomento caravan-camper esso costituisce il terzo tematismo, per numero di utenti registrati, fra i cluster proposti dal Touring Club Italiano, con oltre 12.000 persone che ricevono periodicamente informazioni e proposte sull’argomento. Le pagine visitate lo scorso anno sono state 800.000 e il dato è in continua crescita.



Turisti in caravan e camper quanti sono e cosa vogliono



Nel 2017 già circolavano nel nostro Paese mezzo milione di caravan-camper (crescita annua del 14,8% per i camper e dell’8,5% per i caravan) che facevano viaggiare 3 milioni di italiani amanti della vacanza en plein air a cui si aggiungevano 2,6 di arrivi dall’estero. È probabile che questi flussi non subiscano lo stesso contraccolpo degli altri segmenti turistici a causa dell’epidemia Covid-19, anzi aumentino. Infatti se esiste una vacanza “covid free” è proprio quella che permette di avere la propria “casetta”, il proprio letto, il proprio cuscino, la propria zona pranzo, in ogni tappa del viaggio.



Il turismo itinerante europeo ha nei tedeschi (1/3 delle nuove immatricolazioni) i maggiori utenti, genera 667 milioni di pernottamenti e un fatturato di 13,6 miliardi. Un tesoretto che vale la pena di guardare con molta attenzione soprattutto perché chi ama il turismo all’aria aperta desidera sostare a diretto contatto con la natura privilegiando il turismo eco-sostenibile al di fuori delle tradizionali rotte dei grandi flussi.



Le cantine delle Donne del Vino super destinazioni di turismo itinerante



Quale migliore destinazione delle cantine delle Donne del Vino per chi viaggia en plein air? Il segmento femminile dell’enologia ha un grado di attenzione all’ambiente molto alto testimoniato anche dal sondaggio effettuato nel 2017 fra le socie in cui il numero di cantine BIO o biodinamiche era di 7 punti percentuali superiore alla media. A questo si unisce l’orientamento produttivo verso i vini di alta qualità e la particolare attitudine all’accoglienza per cui il 91% delle cantine ha il punto vendita e il 79% la ristorazione.



Chi sono le Donne del Vino

Le Donne del Vino sono un’associazione senza scopi di lucro che promuove la cultura del vino e il ruolo delle donne nella filiera produttiva del vino. Nata nel 1988, conta oggi circa 900 associate tra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier e giornaliste. Le Donne del vino sono in tutte le regioni italiane coordinate in delegazioni. Altre info sul sito e sul blog: www.ledonnedelvino.com



LE DONNE DEL VINO CAMPER FRIENDLY



Di seguito l’elenco delle cantine che hanno aderito al progetto. È necessaria la prenotazione all’indirizzo mail segnalato. L’elenco è consultabile anche al link https://www.ledonnedelvino.com/le-donne-del-vino-camper-friendly/



VALLE D’AOSTA

Eleonora Charrère, Les Cretes, Aymavilles (AO) – www.lescretes.it – info@lescretes.it –



PIEMONTE

Alessandra Bodda, Tenuta La Pergola, Cisterna d’Asti (AT) - www.tenutalapergola.it – pergola@tenutalapergola.it – Tel 0141.979246

Francesca Rabino, Azienda Agricola Fratelli Rabino, Santa Vittoria d’Alba (CN) www.fratellirabino.com – info@fratellirabino.com – Tel 0172.478045

Elisa Semino, La Colombera, Tortona (AL) – www.lacolomberavini.it – info@lacolomberavini.it

Tel. 338.2860795

Anna Sertorio, Podere ai Valloni, Boca (NO) – www.podereaivalloni.wine – info@podereaivalloni.it

Tel. 0322.87332

Cinzia Travaglini, Travaglini Giancarlo, Gattinara (VC) – www.travaglinigattinara.it – visite@travaglinigattinara.it – Tel. 0163.833588

Laura Zavattaro Bertone, Az. Agr. La Scamuzza, Vignale Monferrato (AL) – www.lascamuzza.it – info@lascamuzza.it – Tel. 328.5463142



LOMBARDIA

Sabrina Gozio, Borgo Antico San Vitale, Borgognato (BS) – www.borgoanticosanvitale.it

info@borgoanticosanvitale.it

Laura Torti, Azienda Agricola Torti L’Eleganza del Vino, Montecalvo Versiggia (PV)

www.tortiwinepinotnero.com – info@tortiwinepinotnero.com – Tel. 385.9510000



TRENTINO ALTO ADIGE

Valentina Togn, Maso Poli SS, Lavis (TN) – www.masopoli.com – info@masopoli.com

Tel 0461.871519



VENETO

Monica Lisetto, Bottega S.p.A, Bibano di Godega (TV) – www.bottegaspa.com – giuliacodognotto@bottegaspa.com - Tel. 0438.4067



FRIULI VENEZIA GIULIA

Alberta Bulfon, Bulfon, Pinzano al Tagliamento (PN) - www.bulfon.it – bulfon@bulfon.it

Tel. 0432.950061

Antonella Cantarutti, Cantarutti Alfieri, San Giovanni al Natisone (UD) – www.cantaruttialfieri.it – info@cantaruttialfieri.it – Tel. 0432.756317

Maria Cristina Cigolotti, Azienda del Poggio, Villalta di Fagagna (UD) – www.aziendadelpoggio.it

info@aziendadelpoggio.it – Tel. 347.4697434

Elisabetta Missoni Foffani, Azienda Vinicola Foffani, Clauiano di Trivignano Udinese (UD)

www.foffani.it – elisabetta@foffani.it – Tel. 0432.999584



EMILIA ROMAGNA

Iryna Balim, Cantina del Frignano, Serramazzoni (MO) – www.cantinadelfrignano.it – cantinadelfrignano@gmail.com – Tel. 340.1497309

Silvia Corazza, Lodi Corazza, Zola Predosa (BO) – www.lodicorazza.com – silvia.corazza@libero.it

Milena Falcioni, Podere dell’Angelo, Rimini (RN) – www.vinidellangelo.it – info@poderedellangelo.it

Tel. 339.7542711

Anna Maria Garuti, Cantina Garuti Dante, Elio e Romeo, Sorbara di Bomporto (MO)

www.garutivini.it - info@agriturismogaruti.it – Tel. 059.902021



TOSCANA

Donatella Cinelli Colombini, Donatella Cinelli Colombini, Trequanda (SI) – www.cinellicolombini.it

info@cinellicolombini.it – Tel. 0577.662108

Elisabetta Geppetti, Fattoria Le Pupille, Grosseto – www.fattorialepupille.it – marketing@fattorialepupille.it – Tel. 0564.409517

Antonella Manuli, Fattoria La Maliosa, Saturnia fraz. Manciano (GR) – www.fatttorialamaliosa.it – info@fattorialamaliosa.it – Tel. 327.1860416

Veronica Passerin d’Entreves, Fattoria Dianella, Vinci (FI) – www.dianella.wine – info@villadianella.it

Tel. 0571.508166

Annalisa Rossi, Terradonnà, Suvereto (LI) – www.terradonna.it – info@terradonna.it – Tel. 331.4026914



MARCHE

Nazzarena Ceci Togni, Az Agr. Ceci Enrico, San Paolo di Jesi (AN) - www.cecienrico.it – info@cecienrico.it

Tel. 349.3868434

Paola Cocci Grifoni, Tenuta Cocci Grifoni, San Savino di Ripatransone (AP) - www.relaiscoccigrifoni.it – marilena@tenutacocciigrifoni.it – Tel. 348.6279765

Loretta Di Maulo, Le Vigne di Clementina Fabi, Montedinove (AP) - www.levignediclementinafabi.it – info@levignediclementinafabi.it – Tel 338.7463441

Stefania Palazzesi, Tenuta Mattei, Corinaldo (AN) - www.tenutamattei.com – stefania@tenutamattei.com

Tel. 338.4805834

Maria Giuditta Politi, Cantine Politi, Arcevia (AN) - www.cantinepoliti.it – mg.politi@tiscali.it

Tel. 338.9536741

Daniela Sorana, Colonnara, Cupramontana (AN) - www.colonnara.it – info@colonnara.it



UMBRIA

Chiara Lungarotti, Lungarotti, Torgiano (PG) – www.lungarotti.it – enoteca@lungarotti.it



ABRUZZO

Stefania Pepe, Azienda Agri Bio Vitivinicola Stefania Pepe, Torano Nuovo (TE) -

www.montepulcianodabruzzo.it – stefania@vinipepe.it – Tel. 348.3933129



CAMPANIA

Valentina Carputo, Cantine Carputo, Quarto (NA) – www.carputovini.com – info@carputovini.it

Tel. 081.8760526

Lomea Garofano, Masseria Vigne Vecchie, Solopaca (BN) – www.masseriavignevecchie.com –info@masseriavignevecchie.com – Tel. 393.3878279

Ester Grosso, Cantina del Vesuvio, Trecase (NA) – www.cantinadelvesuvio.it – info@cantinadelvesuvio.it

Tel. 081.5369041



PUGLIA

Anna Gennari, Produttori Vini Manduria, Manduria (TA) – www.produttorivinimanduria.it - pwt@cpvini.com – Tel. 099.9735332

Filomena Saponari, Vignaflora, Noci (BA) – www.vignaflora.it – info@vignaflora.it – Tel 347.3229858



BASILICATA

Elena Fucci, Elena Fucci, Barile (PZ) - www.elenafuccivini.com – info@elenafuccivini.com – tel 320.4879945



CALABRIA

Maria Amalia Antonia Baccellieri, Baccellieri, Bianco (RC) – www.baccellieri.it – info@baccellieri.net

Tel. 333.5323012

Susy Ceraudo, Soc. Agr. Ceraudo Roberto, Strongoli (KR) – www.ceraudo.it - Tel. 329.4188323



SICILIA

Valeria Agosta, Palmento Costanzo Soc. agr., Castiglione di Sicilia (CT) – www.palmentocostanzo.com

visit@palmentocostanzo.com

Vincenza La Fauci, Tenuta Enza La Fauci, Venetico (ME) – www.tenutaenzalafauci.com – enza.lafauci@virgilio.it – Tel. 347.6854318

Dominique Marzotto, Baglio di Pianetto, Santa Cristina Gela (PA) – www.bagliodipianetto.it – agrirelais@bagliodipianetto.it – Tel. 091.8570148

Flora Mondello, Gaglio Vignaioli, Oliveri (ME) – www.gagliovignaioli.com – floramondello@gagliovignaioli.com – Tel. 348.1264732

Silvana Raniolo, Tenuta Bastonaca, Vittoria (RG) – www.tenutabastonaca.it – info@tenutabastonaca.it

Tel. 348.6674177

Annamaria Sala, Tenuta Gorghitondi, Mazara del Vallo (TP) – www.gorghitondi.it – enoturismo@gorghitondi.it



SARDEGNA

Maria Grazia Deiana Perra, Az Vitivinicola Ferruccio Deiana, Settimo San Pietro (CA) – www.ferrucciodeiana.it – info@ferrucciodeiana.it – Tel. 070.767960

Nicoletta Pala, Audarya, Serdiana (CA) – www.audarya.it – winetours@audarya.it – Tel. 070.740437

Valeria Pilloni, Su’ Entu Cantine, Sanluri (CA) – www.cantinesuentu.com – visite@cantinesuentu.com

Tel. 070.93571235

Daniela Pinna, Tenute Olbios, Olbia (OT) – www.tenuteolbios.com – info@tenuteolbios.com

Alessandra Seghene, Cantina Nuraghe Cabrioni, Sorso (SS) - www.nuraghecabrioni.com –alessandra.seghene@nuraghecabrioni.com – Tel. 388.2587721