Effebiquattro Milano sponsor ufficiale della MAGLIA VERDE del Giro d’Italia Donne 2021

Torna la 32a edizione del grande evento ciclistico femminile internazionale che quest’anno si rinnova nel nome: si chiama “Giro d’Italia Donne” e si terrà dal 2 all’11 luglio 2021.

Effebiquattro Milano sarà ancora una volta al suo fianco come sponsor ufficiale della MAGLIA VERDE.



Tra le più importanti manifestazioni di ciclismo femminile al mondo, il “Giro d’Italia Donne” è la più riconosciuta a livello internazionale per essere la più lunga e prestigiosa gara a tappe del panorama ciclistico.



Dal 2 all’11 luglio 2021 dunque la Maglia Verde sponsorizzata da EFFEBIQUATTRO MILANO sarà una delle 10 maglie da assegnare nel corso delle 10 tappe che compongono un percorso di oltre 1.000 km attraverso Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.



Effebiquattro Milano, è il principale produttore italiano di porte interne e protagonista del Made in Italy nella progettazione di soluzioni per interni con il brand INDOOR: una storia nata oltre quarant’anni fa dalla visione e dall’azione del suo fondatore il Cav. Mario Barzaghi, che grazie alla lunga esperienza e al profondo rispetto per i propri valori portanti – Design, Qualità, Tecnologia, Sostenibilità e Passione - è un’eccellenza del Made in Italy e come tale si impegna a sposare iniziative che ne rispecchino la filosofia.



E come il “Giro d’Italia Donne”, Effebiquattro Milano non si è mai fermata e ha sempre guardato avanti.



E, ancora una volta, sceglie di credere nella competizione al femminile, promotrice di sani principi sportivi e metafora di tenacia nell’affrontare le sfide e gli ostacoli della vita, ovvero: “il coraggio di seguire nuovi percorsi e aprire nuove porte”.