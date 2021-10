ELEVENTY apre la prima boutique monomarca a Mosca

Per l'inaugurazione i fondatori Marco Baldassari e Paolo Zuntini hanno accolto amici e numerosi ospiti tra i quali: Alesya Kafelnikova, Polina Askeri, Nadine Obolentseva, Victoria Odintsova, Alexandra Revenko, Alla Akperova, Arian Romanovsky, Ksenia Lukash, Idris Gitiminaev, Yulia Aleko Nadiryan, Yulia German, William Lamberti, Ann Khudoyan L'evento è stato accompagnato dalle musiche del Dj Roman Ilyn (@ROMSTA).

Prosegue l’espansione del Brand italiano Eleventy, promotore di un nuovo concetto di smart-luxury che, dopo aver consolidato la sua presenza in Europa e in America, arriva in Russia e apre la sua prima boutique monomarca nella Galleria “Vremena Goda” a Mosca.



“Siamo orgogliosi di poter annunciare l’apertura della nuova boutique Eleventy a Mosca che - insieme a quelle recenti in Corea , negli Stati Unitici a Beverly Hills e in Madison a New York e a Ginevra - rientra in un intenso programma di sviluppo che a fine anno ci vedrà in Cina e in altre città strategiche del Mondo”, dichiarano Marco Baldassari e Paolo Zuntini fondatori del Brand.

“Grazie alla collaborazione con Vogue Dialogue, dalla consolidata conoscenza del mercato, oggi saremo sempre più in grado di raccogliere le esigenze di una metropoli cosmopolita come Mosca nell’obiettivo di trasmettere il nostro stile non solo in Russia ma anche negli altri Paesi limitrofi”, concludono.



Lo store Eleventy, disegnato da Parisotto + Formenton Architetti, è uno spazio contemporaneo pensato per tradurre i valori del brand italiano per il pubblico moscovita: eleganza, attenzione per i dettagli, eccellenza italiana, sartorialità. L’ambiente è disegnato con un linguaggio contemporaneamente s senza tempo, dove materiali diversi si alternano per definirne l’atmosfera: l’uso dell’acciaio incontra superfici in cemento e resina, intonaci materici e il calore di accenti in legno. Elementi scultorei come i tavoli espositivi e le pedana con gli allestimenti di manichini che prendano l’outfit del lifestyle Eleventy diventano punti focus della boutique.



L'apertura della boutique monomarca rappresenta un fondamentale passo avanti nello sviluppo dell'azienda, volta a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali e che rivolge un'importante e costante attenzione al mercato russo, da sempre attento a un Made Italy di alta qualità.



ELEVENTY. IL BRAND ITALIANO, FONDATO A MILANO, PROMOTORE DI UNO STILE SMART-LUXURY



Eleventy è stata fondata nel 2007 grazie allo spirito imprenditoriale e ad una ventenne esperienza nel settore da Marco Baldassari, anche direttore creativo uomo, e da Paolo Zuntini, anche direttore creativo donna. Nel 2009 Andrea Scuderi entra come socio e Operation Executive segue nel 2014 lVei Capital, l’operatore di private equity, che rileva il 51% della società. E nel 2016 Nasce Eleventy USA con sede a New York.

Eleventy promuove un nuovo concetto di Smart-Luxury un’interpretazione moderna dello stile, della versatilità e della visione delle interazioni dell’essere umano nel mondo dove Stile ed Eleganza non si vedono ma si sentono, mentre il Lusso non si grida ma si nota.

La visione strategica di Eleventy, incentrata sullo sviluppo sostenibile e sull'efficienza, ha portato il Gruppo ad una crescita costante sui mercati internazionali. Ad oggi il marchio Eleventy è distribuito in oltre 30 paesi tra Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Inghilterra, Russia, Turchia ed Estremo Oriente, grazie ad accordi commerciali con importanti partner locali. Le aperture delle nuove boutique a Mosca si aggiungono a quelle recenti negli Stati Uniti - a Beverly Hills ed a Madison Avenue a New York, in Corea, a Ginevra e alle prossime in Cina.