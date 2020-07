ELEVENTY presenta la Collezione Uomo Primavera/Estate 2021

Il valore del tempo. Lo stile business casual, nella nuova collezione uomo firmata Eleventy

MARCO BALDASSARI FONDATORE E DIRETTORE CREATIVO UOMO ELEVENTY

"C’è voglia di bellezza e del «bel vivere», di restituire il giusto valore alla qualità delle cose, quelle vere, che durano nel tempo. Il tempo è la chiave del nuovo modo di vestire, per la vera bellezza che non passa di moda, ma rimane intatta come quella naturale eleganza che ha saputo rappresentare Marcello Mastroianni.

Saremo eleganti per noi stessi e non più per apparire in un nuovo modo di vestire - più “comfort” ma sempre molto curato - che ci vedrà stare più a casa e ci regalerà più armonia e più voglia di dedicarci a noi stessi. “



IERI COME OGGI

Eleventy per la sua SS21 ripercorre con gratificazione e nostalgia quello stile unico e inconfondibile, da sempre simbolo della qualità italiana nel mondo. Uno stile elegante, mai studiato o costruito.

Una profonda retrospettiva che sottolinea come, ancora oggi, la società moderna si volta indietro per ammirare e ritrovare le radici della storia.



IL LUSSO AMA IL TEMPO

Il tempo è un elemento prezioso che ci permette di realizzare cose belle, fatte con cura e amore. Diamo importanza al tempo dedicato alla creatività’, al pensiero, alla ricerca dei dettagli studiati in ogni collezione, al tempo dedicato da quella mano sapiente, che realizza ancora in modo artigianale i nostri capi.

Il tempo è la chiave del nuovo modo di vestire, per la vera bellezza che non passa di moda; per una eleganza cercata per noi stessi e non più per apparire.

Così la collezione estate si declina in varie emozioni, tutte fortemente collegate al buongusto italiano e allo stile Eleventy .

Fondamentale il concetto della sostenibilità, perseguito attraverso un attento percorso fatto di ricerca e innovazione al fine di offrire un prodotto di alta qualità, ma rispettoso dell’ambiente.



BUSINESS CASUAL @ home

Pesi adeguati e pensati per un outfit «indoor», più leggeri per adattarsi alle giornate smart trascorse tra le mura domestiche per uno stile Business Casual dove ogni cosa è impercettibile e mai chiassosa, ma è sempre sussurrata.

Un modo rilassato e interiore di concepire il mondo del tempo libero, che interviene solo con piccoli dettagli sofisticati, come le sottili righine dei pullover o i giubbini gusto vecchio sport, per un minimal chich.

Staremo più casa o in video call e sarà’ piacevole presentarci in modo “comfort” ma sempre molto curato indossando capi dove protagonisti sono filati e tessuti naturali - come la Canapa o il super-ultrachic Cotone Sea Island - per una proposta di leggere polo; t-shirt morbide e scivolose al touch, con intarsi accennati e piccole moderne asimmetrie di colori; felpe in lino che sembrano consumate dal sole e dal mare. E la “T-Shirt Poesia” in pura canapa, che esprime con in versi la passione di Eleventy verso la bellezza italiana.



“LA DOLCE VITA”

Ripercorre l’intramontabile eleganza italiana attraverso le foto anni 60 delle località balneari famose nel mondo, delle giacche sartoriali destrutturate abbinate a eleganti camicie con stampe floreali omaggio al liberty italiano, a Portofino, Capri, Taormina.

Icona di stile il grande attore Marcello Mastroianni nei suoi abiti sartoriali indossati sempre con una disinvolta eleganza, come nell’indimenticabile film «La Dolce Vita». Camicie in lino, cappelli di paglia e foulard legati al collo ne hanno incoronato il fascino Made in Italy.

Eleventy rispecchia nel suo DNA questa unicità della tradizione Italiana e per l’estate 2021 propone un’evoluzione nel modo di indossare l’abito classico, suggerito in abbinamento a camicie di gusto retrò con colli destrutturati, da portare con il collo sbottonato o la manica arrotolata fino al gomito.

Appaiono in questo quadro, le camicie in maglia con collo riviera o le polo con righine esclusive a rilievo e colli nascosti o le t-shirt tricot marinaio a rigoni con colori inediti e ricercati. Tutto sempre letto col nostro gusto fresco e giovane. Contemporaneo.



MILITARY SOUND & METROPOLITAN RIDER

Nasce il concetto di «overshirt»: un nuovo modo di vestire la giacca che prende le sembianze e la leggerezza della camicia. Adatta da portare nel tempo libero, ma sempre con il taglio sartoriale della miglior tradizione italiana. Capi utility dai volumi più rilassati conferiscono una silhouette nuova, sempre vicina al corpo, ma comfort. Uno stile dal grande carattere e versatile ideale da indossare al lavoro come durante tempo libero.

Cosi, leggere sahariane allacciate in vita e blazer a metà tra la camicia e la giacca, con maxi tasche applicate, rappresentano il nuovo trend SS21.

I pantaloni e bermuda dai tasconi laterali sono declinati in più tessuti, mentre riceve un’attenzione particolare la sahariana realizzata in leggerissimo suede 4 mm pieno fiore, per un lusso ricercato.



INDIGO GENESIS & ICONIC CHAMBRAY

La collezione primavera estate denim di Eleventy “Indigo Genesis”, rappresenta il desiderio di realizzare un jeans maschile di pregio, gusto ed eleganza. Eliminata qualsiasi faziosità e spogliato il capo di inutili orpelli, quello che resta è la purezza della linea originaria del denim maschile. “Indigo Genesis” segue il naturale ritmo della vita di un capo jeans, rendendogli il tempo che le collezioni commerciali invece rubano ad un capo di abbigliamento. La bellezza stessa del denim risiede nel tempo del suo utilizzo e nel carattere “true vintage”. La strada già segnata in passato per ottenere un prodotto di vera eccellenza non deroga a nessun compromesso: tessuti, manifattura e nobilitazione completamente di origine italiana ne sono testimoni.

L’attenzione da sempre data all’impronta ecologica si rafforza in questa collezione abbandonando completamente i prodotti a base di formaldeide, ipoclorito e permanganato di calcio; azzerando di fatto l’uso di sostanze inquinanti nei processi di lavaggio. Le tele utilizzate sono il meglio della produzione italiana del Denim, realizzate con le più moderne tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale. Le tinture utilizzate sono in “Flow”, un processo che utilizza un nebulizzo del colore e che consente un risparmio dell’acqua con un rapporto di un litro per chilogrammo di tessuto contro i dieci litri usati nei metodi di tintura classica.

La Denim Capsule “Indigo genesis” vede protagonisti i colori Blue, Bianco, Cammello, Rosso, Giallo, Grigio. Colori usati sapientemente nelle loro cromaticità neutre ma mai atonali, sfumati in nuances di una raffinatezza ineguagliabile.

La proposta si arricchisce del pantalone due pences per garantire all’uomo “dandy” di indossare il denim Eleventy in momenti, stili e abbinamenti diversi nel corso della propria giornata.

Il delicato fiore denominato Daisy (già presente come motivo pattern all’interno dei capi Eleventy), segnato con discrezione sulla tasca posteriore con una stampa al laser diventa l’iconico segno distintivo di uno dei capi jeans più raffinati del mercato mondiali.



PALETTE COLORI

Luminosi bianchi, nuance naturali, militari e sfumature dell’azzurro sono i colori della stagione Primavera/Estate 2021. A queste tonalità armoniose, ormai consolidati nelle collezioni Eleventy, ma sempre rivisitate e al passo con i trend, si aggiungono twist frizzanti di rosso esclusivo e di un caldo giallo zafferano.

Tocchi di colori accesi mescolati meticolosamente nei dettagli di look nuovi, freschi, mai eccessivi.