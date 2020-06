Elisabetta Dotto riapre i suoi Boutique Hotel di Venezia e Cortina

La Locandiera Elisabetta Dotto annuncia la riapertura, dopo il lockdown, di Ambra Cortina Luxury & Fashion Boutique Hotel ed Excess Venice Boutique Hotel & Private Spa “Dobbiamo ripartire dalle eccellenze italiane e realizzare sinergie sui territori, non svendere il prodotto turistico, ma migliorarlo e proporlo al meglio in un’ottica di sistema” Esclusività dei servizi, ridefinizione degli spazi e un’attenzione maggiore all’ospite in ogni sua esigenza: La Locandiera riapre i battenti a Venezia e Cortina seguendo un percorso di accoglienza taylor made Venezia: spazi benessere esclusivi in camera, private spa in terrazza Cortina d’Ampezzo: colazioni, aperitiviti e momenti relax nella in esclusiva terrazza vista Dolomiti Riapertura Excess Venice Boutique Hotel & Private Spa: 26 giugno 2020 Riapertura Ambra Cortina Fashion & Luxury Boutique Hotel: 3 luglio 2020 “Come prima, più di prima”

La Locandiera Elisabetta Dotto riapre il 26 giugno Excess Venice Luxury Hotel & Private Spa e il 3 luglio Ambra Cortina Luxury & Fashion Boutique Hotel. Venezia e Cortina d’Ampezzo, Regina delle Dolomiti, sono due luoghi simbolo dell’accoglienza italiana nel mondo, storiche mete di un turismo di qualità che guarda alle eccellenze del territorio da un punto di vista paesaggistico, culturale, artistico e di intrattenimento. Ripartiamo da qui, come prima, più di prima.



“Dobbiamo ripartire dalle eccellenze italiane e fare sinergie sui territori,non svendere il prodotto turistico, ma migliorarlo e proporlo al meglio in un’ottica di sistema”. La Locandiera, come dimostrato nelle tante occasioni di confronto con gli operatori del settore in questi mesi, nelle conferenze e fiere internazionali e nelle molte lecture tenute in scuole e università, crede fermamente che sarà un’azione di sistema a far rinascere il comparto, di recente duramente colpito. Per questa ragione la Locandiera riparte con una generosa proposta, un regalo insolito e inaspettato che mette in relazione due località eccellenti della regione Veneto: una notte gratuita a Venezia per chi soggiorna almeno due notti a Cortina e viceversa.



Il periodo di forzata chiusura è stato occasione per un rinnovo dell’offerta. Un restyling degli spazi e dei servizi, che segna un ulteriore miglioramento delle strutture: a Cortina d’Ampezzo il restauro delle facciate e a Venezia degli spazi interni con l’inserimento di nuovissime vasche Airpool Hafro del Gruppo Geromin nelle terrazze delle camere Gentlemen Suite e Superior Relax. Arricchita anche la varietà dei magnifici tessuti Rubelli, centrali della realizzazione del concept di Excess Venice.



La struttura veneziana, inaugurata nel luglio dello scorso anno nel più veneziano dei sestieri, Dorsoduro, facilmente raggiungibile sia dalla stazione di Venezia S. Lucia a piedi o con i vaporetti, sia in auto da piazzale Roma, è stata ripensata internamente per garantire il servizio benessere di private spa agli ospiti attraverso vasche idromassaggio, docce con cromoterapia, saune finalandesi e bagno turco direttamente in camera. La private spa in room, centrale nel concept di Excess come rivela anche il nome stesso dell’albergo è stata quindi ulteriormente ampliata rispondendo anche alle nuove esigenze di sicurezza e distanziamento.



Excess Venice verrà proposto anche come Private Villa, per vivere Venezia in modo unico e indimenticabile con una prenotazione dell’albergo in via esclusiva e l’intero staff completamente a disposizione degli ospiti. Un servizio ideale per un’occasione speciale, un anniversario importante, un matrimonio o anche un meeting di lavoro di alto profilo. Excess dispone infatti di linea wi-fi veloce, spazio lounge sterno e interno, possibilità di utilizzo della cucina altamente professionale ad uso esclusivo con personale proprio o fornito dalla struttura.



La sicurezza del soggiorno non è solo un protocollo sanitario da rispettare, è occasione per un ripensamento complessivo del benessere dell’ospite e del suo modo di viaggiare che viene accolto e coccolato rispettando le regole, ma soprattutto facendolo stare bene, anticipando le richieste di chi nella vacanza cerca bellezza, svago, relax e soprattutto esclusività. Alcuni servizi disponibili da sempre, ma solo su richiesta, diventano parte dell’offerta base, come le colazioni in camera, ma anche tutti gli altri sfizi che si possono desiderare in stanza. I desideri degli ospiti verranno esauditi grazie a un modernissimo servizio di concierge online a disposizione degli ospiti che permetterà loro di ordinare pietanze calde, aperitivi o bibite fresche, in accordo con partner speciali che si definiranno progressivamente.



In linea con le nuove disposizioni in materia di sicurezza e nella cura per l’ospite da sempre presente nelle sue strutture, Elisabetta insieme allo staff ha predisposto sui siti degli alberghi una pagina SAFETY in cui sono presenti in maniera chiara le misure prese per la sicurezza di ospiti e dipendenti, ma anche ciò che è stato fatto in termini di policy flessibili per gestire le prenotazioni e cancellazioni, e maggiore attenzione al direct messaging.



Ancora la possibilità di sfruttare spazi comuni in via riservata, come la terrazza vista Dolomiti a Cortina d’Ampezzo e Al Fresco Lounge a Venezia, luogo ideale per riposarsi dopo le lunghe camminate in Laguna. Grazie alla sinergia con I Musei Civici Veneziani gli ospiti di Excess Venice potranno usufruire di visite guidate private e fuori orario, organizzate appositamente e su richiesta per mostrare le straordinarie collezioni d’arte esposte a Venezia.



Un’offerta eccellente: questo il mood della Locandiera per la riapertura, a partire dal mondo che da sempre le è affine e ne ha garantito la popolarità in Italia e all’estero, ovvero la moda. Elisabetta Armellin, del luxury brand di borse V73 e Roberto Coin con Coin Jewels, sono infatti a fianco di Elisabetta Dotto per proporre esperienze indimenticabili agli ospiti, momenti di shopping personalizzato nella privacy degli spazi di Excess, sorseggiando in tutta tranquillità un calice di spumante Ferrari e visionando in anteprima le nuove collezioni. L’esclusività della nuova proposta è anche presente nella possibilità, questa volta su prenotazione e grazie alla partnership con Blitz Exclusive, di limousine service per gli ospiti che garantiscano un servizio di collegamento privato per le due mete di soggiorno.



