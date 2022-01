Emanuela Biffoli presenta la collezione SS 2022: COLORFUL LIFE e DOLCE TOSCANA

“COLORFUL LIFE” è un’esplosione di energia, un caleidoscopio di accessori e abbigliamento che fa bene all’anima. “DOLCE TOSCANA” è un viaggio tra le colline toscane che cattura forme e colori in un abbraccio di romanticismo e passione.

Con la collezione SS 2022 Emanuela Biffoli descrive due mondi affascinanti e glamour che si concretizzano in due collezioni:



Una collezione che racconta tutto il bello del nostro meraviglioso Paese. L’estate, il mare, i colori dei paesaggi, lo stile e il modo di vivere che il mondo ci invidia… Tutto ciò che di buono e bello l’Italia rappresenta si trova negli accessori firmati da Emanuela.



COLORFUL LIFE: LA VITA È COLORE.



Colori pop si miscelano in stampe animalier floreali. La palette della collezione è composta da colori accesi pieni di allegria e voglia di esprimere la propria gioia. Sandali, borse, foulards e cappelli sono un mix accattivante di forme e nuances che descrive una donna forte, piena di energia, attenta alle tendenze moda.



DOLCE TOSCANA: TRA TESSUTI PREZIOSI E CAPPELLI IN PAGLIA FIORENTINA



Punta di diamante della collezione le borse in paglia e i cappelli realizzati con l’antica tecnica della lavorazione della paglia fiorentina. Il tutto arricchito da caftani sartoriali stampati con i raffinati motivi che contraddistinguono il brand. I decori che hanno reso riconoscibile Emanuela Biffoli colorano anche le borse in canvas dai manici coloratissimi in pelle 100% Made in Tuscany.



Un inno assoluto a Firenze e alla sua arte, i suoi vicoli, i suoi artigiani e tutte le tradizioni tramandate di generazione in generazione.



EMANUELA BIFFOLI – L’AZIENDA



Presente in oltre 6000 punti vendita, il brand Emanuela Biffoli Firenze si rinnova costantemente con stile e creatività per offrire alla clientela un vasto assortimento di prodotti: dagli accessori per il make-up e beauty, borse e calzature fino alla linea di abbigliamento e beachwear. La ricercatezza dei dettagli e l’ottimo rapporto qualità-prezzo rendono l’azienda leader nel panorama italiano.