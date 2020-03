Emergenza Coronavirus: i professionisti italiani hanno perso in un solo weekend ingaggi lavorativi pari a un milione e mezzo di euro

Calano del 40% le richieste di servizi professionali in Lombardia e Veneto, una conseguenza delle problematiche legate alla diffusione del Coronavirus. L’analisi condotta dal portale ProntoPro, ha evidenziato una decrescita anche a livello nazionale, dove si registra una diminuzione di richieste del 25%. “Marzo sarà un disastro per noi” afferma uno dei professionisti iscritti al sito per il settore catering, confermando quanto rilevato dal portale: i servizi più in calo sono quelli legati a eventi e feste, seguiti da benessere e formazione della persona.

Non solo bar e attività commerciali si svuotano, ma anche il mercato dei servizi e i suoi operatori risentono delle problematiche legate alla diffusione del Coronavirus sul territorio italiano.

ProntoPro.it, portale numero uno in Italia che mette in contatto domanda e offerta di servizi professionali, ha analizzato le richieste di servizi raccolte nel weekend del 22 e 23 febbraio, registrando un forte calo rispetto al precedente fine settimana, un trend che si conferma anche per l’inizio di questa settimana.

In Lombardia e Veneto, territorio dei comuni focolaio del virus, le richieste sono calate del 40%, a risentirne di più i servizi legati a eventi e feste: “Domenica, appena è stata emanata l’ordinanza di divieto di manifestazioni pubbliche e private, mi hanno annullato due servizi per battesimo - racconta Marco Zaroli, chef e titolare di MZ food&events con sede a Busto Arsizio - negli ultimi tre giorni le richieste raccolte tramite ProntoPro si sono praticamente azzerate. Prevedo un marzo disastroso”.



L’emergenza Coronavirus si fa sentire anche a livello nazionale, dove si registra una diminuzione di richieste di servizi professionali del 25% per il weekend appena trascorso.

Calcolando il giro d’affari dello scorso anno, per il medesimo periodo, il portale stima che i professionisti hanno già perso in soli due giorni ingaggi lavorativi pari a 1 milione e mezzo di euro a livello nazionale e fino a 1 milione di euro in Lombardia e Veneto. I servizi più in calo nelle due regioni sono quelli legati a benessere e formazione della persona, diminuiscono infatti le richieste per nutrizionista, personal trainer, ma anche per corsi di lingue e ripetizioni scolastiche, seguono eventi e feste e il mondo dei servizi per la casa, anche se quest’ultimo sembra per ora intaccato in maniera inferiore, con una diminuzione del 30% di richieste per servizi come installazione caldaia e aria condizionata, o lavori edili e di ristrutturazioni.



“Noi abbiamo continuato a lavorare anche nei giorni in cui è esplosa l’emergenza - afferma Francesca Lo Presti, responsabile di DI.EFFE MONTAGGI, ditta di montaggio mobili che opera in Lombardia - era importante portare a termine gli appuntamenti pianificati per evitare accumuli nelle prossime settimane. Al momento non ho percepito un grosso calo nelle richieste, ma prevedo che i cittadini del nostro territorio avranno ben altro a cui pensare nei prossimi giorni. Speriamo l’emergenza rientri velocemente”.



I professionisti non bloccano le loro attività

Concordi con le regole emanate dalla protezione civile e in linea con l’atteggiamento serio, ma non allarmistico promosso dal Ministero della Salute, i professionisti di ProntoPro continuano a svolgere la propria attività: “Accolgo normalmente i miei clienti in studio - racconta il personal trainer di Milano Stefano Fiocchi - anche perchè non incontro più di due persone alla volta. Febbraio e marzo non sono mesi molto caldi per me, con l’arrivo della primavera capirò davvero se l’emergenza Coronavirus avrà influenza negativa sul mio indotto”.