Emergenza Ucraina: le farmacie lombarde al fianco di Fondazione Rava, per raccogliere farmaci e beni di prima necessità

Fino al 16 marzo, l’invito è a recarsi in farmacia per dare il proprio contributo all’iniziativa benefica che vuole portare medicinali, prodotti per l’igiene personale e babycare agli ospedali e alla popolazione del Paese flagellato dai bombardamenti

Di fronte all’orrore della guerra in Ucraina, che purtroppo vede protagonisti soprattutto donne e bambini anche piccolissimi, Federfarma Lombardia, con il supporto logistico di ADF e Federfarma Servizi, sostiene Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus in una raccolta di farmaci e beni di prima necessità, da destinare agli ospedali e alla popolazione in fuga dal Paese.



Per partecipare all’iniziativa di solidarietà, prevista dal 9 al 16 marzo, basterà recarsi in farmacia e acquistare uno o più dei seguenti prodotti: garze, bende, disinfettanti e cerotti, antinfiammatori, tamponi antigenici rapidi, pannolini per bambini, latte in polvere, assorbenti, shampoo, bagnoschiuma, dentifrici e spazzolini.



La raccolta avviata da Federfarma Lombardia servirà a supportare la Fondazione Francesca Rava che, avendo da sempre la mission di sostenere i bambini in condizioni di disagio in Italia e nel mondo, si è subito prodigata per portare aiuti agli ospedali ucraini, in modo particolare all'Ospedale Pediatrico della Bukovnian State Medical University di Chernivtsi. Molte strutture sanitarie sono state bombardate e il materiale medico perduto va sostituito al più presto, per poter garantire la necessaria assistenza sanitaria. Con l’impegno civile e lo spirito di servizio che la animano, la rete delle farmacie lombarde si mobilita per rispondere alla richiesta d’aiuto degli ospedali e della popolazione dell’Ucraina. I presidi dalla croce verde aderenti a questa operazione partecipano inoltre alla raccolta fondi riservata alle farmacie, attraverso una donazione che effettueranno a Federfarma Nazionale “pro emergenza ucraina”.



“Instancabili di fronte all’emergenza”, commenta la Vicepresidente e Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. “La sensibilità e la solidarietà degli operatori della nostra Sanità e dei cittadini lombardi stanno portando uno straordinario messaggio di pace e speranza. Dopo due anni di lotta alla pandemia, le iniziative che si stanno concretizzando in questi giorni vogliono non solo dire no alla guerra, ma danno anche testimonianza di come si possano condividere sofferenze nonostante la distanza e di come si possa tendere la mano in modo significativo a un popolo disperato. Un plauso dunque a tutti gli organizzatori, sempre attenti a cogliere le necessità e le esigenze della quotidianità, non solo sul nostro territorio”.



“Come farmacista ma anche come madre, è per me particolarmente doloroso assistere alle immagini drammatiche che ci arrivano dall’Ucraina, con violenza e morte che si abbattono su donne e bambini”, dichiara Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia. “Ma lo sgomento che proviamo non ci lascia inerti. Le farmacie sono il primo baluardo a tutela della salute dei cittadini, sempre pronte a scendere in campo per far fronte alle emergenze sanitarie. Lo abbiamo fatto per le popolazioni colpite dal terremoto e durante la pandemia, sentiamo di doverlo fare anche adesso, per questa terribile guerra. Con Fondazione Francesca Rava collaboriamo da tempo e ora, grazie ai suoi volontari, intendiamo far giungere il nostro aiuto ai bambini, alle donne e agli uomini ucraini. Ringrazio di cuore i farmacisti e i cittadini lombardi che contribuiranno a questa importante raccolta, con la concretezza e lo spirito d’iniziativa che li contraddistinguono”.



“A poche ore dai durissimi attacchi russi in territorio ucraino, la Fondazione Francesca Rava si è tempestivamente attivata per portare aiuto concreto agli ospedali tramite Oleg Bodnar, primario di chirurgia dell’ospedale pediatrico della Bukovnian State Medical University di Chernivtsi e nostro prezioso volontario in Haiti”, afferma la Presidente Mariavittoria Rava. “L'emergenza sanitaria più acuta riguarda la cura dei feriti e l’attenzione ai bambini ricoverati negli ospedali pediatrici. Per questo, grazie alla storica e preziosa partnership tra Fondazione Francesca Rava e Federfarma Lombardia, abbiamo deciso di lanciare una raccolta farmaci sotto il cappello dell’iniziativa nazionale In Farmacia per i bambini, con l’obiettivo di raccogliere medicinali e prodotti babycare da destinare agli ospedali che stiamo aiutando. Un modo concreto per coinvolgere i farmacisti, punto di riferimento sul territorio, e dare ai loro clienti uno strumento di solidarietà efficace e chiaro”.



