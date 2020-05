Emozioni Tricolori a Grado

Grado: il Municipio e la Casa della Musica di piazza Biagio Marin sono illuminati con il tricolore

#ripartiamoitalia



Da venerdì 8 maggio, a Grado, il Municipio e la Casa della Musica di piazza Biagio Marin sono stati illuminati con il tricolore realizzato dalla GP Eventi, in segno di sostegno alla popolazione non solo del Friuli Venezia Giulia, ma di tutta la Penisola. Sul Municipio inoltre sventolava, oltre al drappo del Perdon di Barbana, anche la bandiera della Croce Rossa Italiana in occasione della Giornata Mondiale dedicata alla loro opera.



«Ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale la GP Eventi e il suo staff di professionisti per questo regalo estremamente significativo, che dedico a tutta la comunità gradese, ai preziosi volontari, al personale sanitario, alle Forze dell’Ordine, ai nostri affezionati ospiti che non vedono l’ora di ritornare a Grado e ai commercianti e operatori turistici che stanno attraversando un momento di difficoltà – ha detto il Sindaco, Dario Raugna -. Abbiamo un gran bisogno di tornare alla normalità e di ripartire, guardando al futuro con cauto ottimismo».