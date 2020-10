ENAIP Veneto al forum OPEN FARM con il progetto LIFE-FOSTER e gli studenti della sede di Dolo (Ve)

Un forum unico nel suo genere, che parla di cibo, dal campo al piatto e che mette a confronto produttori e consumatori con al centro benessere e salute in una location suggestiva: questo l'appuntamento per i giovani studenti del settore ristorativo della nostra sede di Dolo (Ve).

Quale miglior occasione per parlare della " farm to fork strategy" e del nostro progetto Life-FOSTER se non in un evento che mette in filiera produttori e consumatori?



Sarà proprio questo il focus del nostro intervento alla manifestazione OPEN FARM, il forum che si terrà nella prestigiosa sede di Villa Foscarini Rossi a Strà (Ve) situata nella bellissima Riviera del Brenta.



Il Progetto OPEN FARM, ideato da Luigi Forte, deus ex machina del forum programmato per il 23 ottobre prossimo, ha come scopo quello di comunicare e mettere in relazione le origini del cibo e il consumatore finale facendo leva sull'intera filiera, dal campo al piatto.



Tanto se ne parla e tanto più si studiano modelli, ed OPEN FARM ha creato il proprio rendendolo concreto e puntando dritto all'obiettivo di ridare valore a tutto quello che fa bene davvero. Semplicità, concretezza, idee e confronto con al centro il cibo per la salute e il benessere generando cultura e cambiamento di gestione e consumo.



Il motto tanto bello quanto semplice è : "siamo ciò che mangiamo" e attorno ad esso si confronteranno produttori, esperti, studiosi, consumatori.



Un evento ricco di tante testimonianze tra le quali ci saranno anche le nostre, con Barbara Archesso project manager di Life-FOSTER, che presenterà la "farm to fork strategy" che rappresenta una delle importanti azioni del programma dell'Unione Europea e il progetto Life-FOSTER che da tempo sta agendo sul tema della riduzione dello spreco alimentare puntando sulla formazione dei giovani e degli imprenditori del settore ristorativo.



openfarmPer ENAIP Veneto saranno proprio i giovani studenti del settore ristorazione della sede di Villa Ferretti Angeli di Dolo (Ve) tra i protagonisti con i loro formatori sia con la partecipazione ai seminari che attivamente con la realizzazione di un buffet specifico con i prodotti messi a disposizione dai produttori e preparato secondo le linee guida "no waste" del progetto Life-FOSTER.



Vi aspettiamo pertanto venerdi 23 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle 18.30 a Villa Foscarini Rossi al Forum OPEN FARM " Cibo: la tua cura naturale".



L'evento è realizzato nel pieno rispetto dei protocolli anti COVID e richiede la prenotazione a info@open-farm.it





