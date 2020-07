Energheia di Paola Bianchi a Santarcangelo 20250

Una immersione emotiva negli archivi retinico-mnemonici di quasi 40 persone

Paola Bianchi, coreografia e danza, porta ENERGHEIA a Santarcangelo 2050

ENERGHEIA [ unplugged ].



Uno studio sull’anatomia e sulla vicinanza dello sguardo, una coreografia di pelle, una poetica del corpo muto.



Delle 350 immagini ricevute, 88 sono state incarnate da Paola attraverso un processo che non si è limitato alla copiatura/imitazione dell’immagine, ma ha attivato un’analisi approfondita dello spazio, delle forze, del ritmo. Quelle immagini sono entrate nel suo corpo deformandolo, modificandone le posture e le tensioni fino a generare "stati del corpo". Incentrato sulle trasformazioni del corpo, Energheia pone particolare attenzione all’anatomia e alla vicinanza dello sguardo: una coreografia di pelle, una poetica del corpo muto.



Coreografia e danza Paola Bianchi.



Musiche composte ed eseguite dal vivo Fabrizio Modonese Palumbo.



Disegno luci Paolo Pollo Rodighiero / tutor Roberta Nicolai, Raimondo Guarino / sguardo esterno Ivan Fantini / staff scientifico Laura Gemini, Giovanni Boccia Artieri, Annapaola Lovisolo, Alessandro Pontremoli /



Progetto di residenza condiviso da L’arboreto - Teatro Dimora, MONDAINO. La Corte Ospitale ::: Centro di Residenza della Regione Emilia-Romagna; Centro di Residenza della Toscana (Armunia Castiglioncello - CapoTrave/Kilowatt Sansepolcro).





Realizzato nell’ambito del progetto residenze coreografiche Lavanderia a Vapore.



Produzione PinDoc / coproduzione Agar, Teatri di Vetro, Teatro Akropolis / con il contributo di Mibac e Regione Sicilia

foto Valentina Bianchi.



“Quali sono le immagini pubbliche che si sono impresse nella tua retina e che anche dopo molto tempo continuano a essere vive nella tua memoria visiva?”. Paola Bianchi ha posto questa domanda a una quarantina di persone e ha ricevuto più di 350 immagini, frammenti di accadimenti fermati su supporto analogico o digitale che sono andati a comporre una sorta di archivio retinico-mnemonico parzialmente condiviso da un gruppo eterogeneo di persone. ENERGHEIA [ unplugged ] nasce da un lungo processo d’incarnazione di una selezione di quelle immagini, un’analisi approfondita dello spazio, della tensione, delle forze, del ritmo generato da ogni azione immortalata, del prima e del dopo, di quello che c’è oltre l’immagine.







NELLOSPAZIO

via Costa - Parco Baden Powell



INFO



durata 40'