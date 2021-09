ENIT a fianco di Mytho Maraton: lo sport per valorizzare il Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia è un territorio tutto da scoprire: lo sa bene ENIT che sostiene MYTHO Marathon nella promozione della terra del Montasio, del San Daniele e anche del Prosecco DOC. Un’occasione unica per scoprire le bellezze che le tre città di Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia, con i rispettivi siti UNESCO, hanno da offrire.

In programma il prossimo 31 ottobre a Cividale del Friuli, MYTHO Marathon annuncia il patrocinio di ENIT, l’Ente Nazionale Italiano per il Turismo. Una partnership importante perché la manifestazione non sarà solo un evento di running: l’obiettivo di MYTHO è valorizzare i territori che ospiteranno la maratona più unconventional del 2021. Le tre città che ad anni alterni ospiteranno MYTHO Marathon, ovvero Cividale del Friuli a fine ottobre, Palmanova nel 2022 e Aquileia l’anno successivo, sono sedi di opere e capolavori di interesse turistico insigniti del titolo di Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e che, grazie alle iniziative promosse dalla maratona, potranno godere di ulteriore visibilità.



Il Friuli Venezia Giulia è un territorio tutto da scoprire: lo sa bene ENIT che sostiene MYTHO Marathon nella promozione della terra del Montasio, del San Daniele e anche del Prosecco DOC. Un’occasione unica per scoprire le bellezze che le tre città di Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia, con i rispettivi siti UNESCO, hanno da offrire.



TURISMO E SPORT: ENIT INSIEME A MYTHO MARATHON



Il connubio sport e turismo è ben radicato in Friuli Venezia Giulia, una regione che ospita numerose manifestazioni sportive durante tutto il corso dell’anno e sa accogliere sempre più visitatori, attratti dalla eterogeneità delle proposte della regione. Dal mare alla montagna, senza dimenticare le numerose opere e capolavori artistici e culturali insigniti del titolo di Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.



«Il patrocinio di ENIT è per noi il riconoscimento del lavoro che stiamo facendo sul territorio del Friuli Venezia Giulia – commenta Federica Fasano, presidente di MYTHO Marathon – ed è l’ulteriore conferma che stiamo andando nella direzione giusta: crediamo fortemente che sport e turismo siano due facce della stessa medaglia per valorizzare un territorio come quello della nostra regione».



LA FVG MYTHO MARATHON CARD



Per facilitare la scoperta del territorio interessato da MYTHO Marathon sono stati predisposti pacchetti turistici realizzati per accogliere atleti e accompagnatori. Le formule di ospitalità incluse nella FVG MYTHO Marathon Card sono disponibili per il periodo compreso tra martedì 26 ottobre e lunedì 1° novembre 2021.



La durata dei soggiorni varia a seconda delle esigenze: dall’intera settimana al solo week end, ed è possibile scegliere anche l’opzione Nature Experience e Team Building della durata di quattro giorni. Chi sceglie Nature Experience potrà scoprire le incantate Valli del Natisone, collegate a Cividale, antica Forum lulii ed alla valle dell'lsonzo, che si trovano nella parte più orientale della regione. Un soggiorno esclusivo a stretto contatto con la natura che permetterà di scegliere tra diverse attività, quali: passeggiate, trekking, escursioni alla scoperta della Forra del Fiume Natisone e percorsi in mountain bike.



MYTHO MARATHON: ISCRIZIONI AGEVOLATE E QUOTE RIMBORSATE



Iscriversi alla MYTHO Marathon e alla MYTHO Half Marathon non è mai stato così semplice e conveniente. Per andare incontro a tutti i runner, MYTHO blocca le quote di iscrizione che saranno oggetto di una speciale tariffa promozionale fino alla fine del mese di settembre: per tutti gli appassionati di corsa che vogliono affrontare una sfida olimpica l’iscrizione alla marathon è di 55,00 Euro invece di 60,00.



ULTIMA ORA!



Infine, una notizia last minute: il comitato organizzatore ha deciso che, in caso di annullamento o cancellazione della corsa dovuta ad ordinanze di ordine pubblico o per motivazioni di emergenza nazionale, le quote di iscrizione verranno interamente rimborsate.



Per iscriversi MYTHO Marathon



Tutte le novità sulla pagina Facebook di MYTHO Marathon.



Per ulteriori informazioni www.mythomarathon.it



Informazioni per il pubblico



MYTHO MARATHON



Via Europa Unita 96



33031 Basiliano (UD)



+39 3408161000



info@mythomarathon.it



www.mythomarathon.it