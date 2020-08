Ennio Morricone raccontato da Federico Motta Editore

Federico Motta Editore è sinonimo di editoria di qualità da oltre 90 anni. Tra le sue pubblicazioni vi è anche un saggio dedicato alla musica da cinema

Federico Motta Editore è una Casa Editrice attiva dal 1929: negli anni si è occupata di argomenti che spaziano dall’arte alla fotografia, concentrandosi in particolare sulle colonne sonore cinematografiche grazie al saggio di Sergio Miceli intitolato “I compositori per il cinema”.



Federico Motta Editore: focus su Ennio Morricone e la musica per il cinema



La componente musicale nel cinema ha da sempre un ruolo fondamentale nell’accompagnare le vicende narrate in un’opera: crea un immaginario evocativo e potente, tanto che le colonne sonore più famose sono rimaste nella storia per aver contribuito a rendere ancor più iconici mondi e personaggi. Di questo argomento si è occupato Sergio Miceli nel saggio “I compositori per il cinema”, pubblicato da Federico Motta Editore sui volumi dedicati al Novecento, nella grande collana di Historia che illustra l’Età Moderna. Il saggio rende omaggio a Ennio Morricone, musicista e compositore di fama internazionale scomparso di recente all’età di 91 anni. Autore di alcune delle colonne sonore più belle del Novecento, tra i suoi lavori spiccano le musiche per “Il federale”, “La voglia matta”, “Per un pugno di dollari”, “Il buono, il brutto e il cattivo”, “C’era una volta il West”, “C’era una volta in America”, “Mission”, “Gli intoccabili”, “Nuovo cinema paradiso” e “The Hateful Eight”. Il saggio pubblicato da Federico Motta Editore ripercorre la vita e le opere del maestro, che si è aggiudicato due premi Oscar e tre Golden Globe durante la sua carriera.



Federico Motta Editore: la storia di un marchio sinonimo di qualità



Simbolo di cultura e autorevolezza, Federico Motta Editore è attiva sul panorama editoriale milanese da oltre 90 anni. Fondata nel 1929 con il nome di “Cliché Motta”, la Casa Editrice non si è interessata solo alle Enciclopedie ma anche di editoria per ragazzi (MottaJunior),collane di architettura, riviste d’arte e di moda fino a collane di fotografia e cataloghi delle grandi mostre. L’innovazione è da sempre elemento cardine per le attività della Casa Editrice, che si è dimostrata negli anni al passo con i tempi: Tavole Transvision, Sonobox, videocassette, CD-Rom e Internet hanno di volta in volta reso le opere dell’Editore sempre più coinvolgenti. L’autorevolezza di Federico Motta Editore deriva anche da collaborazioni internazionali come quella con Umberto Eco per la collana “Historia” o quella con Margherita Hack per spiegare il mondo della scienza. La Casa Editrice ha sviluppato inoltre partnership e collaborazioni con Telefono Azzurro, Telecom, Zecchino d’Oro, Rai, Ministero dell’Istruzione, Disney, il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera e molti altri.