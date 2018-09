Enofood.com, a Firenze nasce il corso per valorizzare le aziende agricole

Un percorso di studi per formare professionisti per la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie toscane, con particolar attenzione all’eccellenza vinicola. Si terrà a Firenze la prima edizione di Enofood.com che fornirà ai giovani diplomati l’opportunità di specializzarsi nel settore agro-alimentare e agro-industriale, acquisendo quelle competenze specifiche per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. Il corso, della durata di due anni e ospitato dall’Istituto Agrario di Firenze, è promosso da Its-Eat (Istituto Tecnico Superiore - Eccellenza Agroalimentare Toscana) e trova le proprie radici nella mancanza di figure professionali all'interno delle aziende prt la promozione dei prodotti agricoli ed enologici. Il percorso di Enofood.com sarà ufficialmente presentato con un doppio Open Day in programma mercoledì 12 settembre all’Istituto Agrario fiorentino e lunedì 24 settembre nel Comune di San Casciano in Val di Pesa.

Un percorso di studi per formare professionisti per la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie toscane, con particolar attenzione alle eccellenze vinicole. Si terrà a Firenze la prima edizione di Enofood.com che fornirà ai giovani diplomati l’opportunità di specializzarsi nel settore agro-alimentare e agro-industriale, acquisendo quelle competenze specifiche per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. Il corso, della durata di due anni e ospitato dall’Istituto Agrario di Firenze, è promosso da Its-Eat (Istituto Tecnico Superiore - Eccellenza Agroalimentare Toscana), una “scuola speciale di tecnologia” istituita e riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per favorire la formazione di tecnici qualificati in grado di migliorare la competitività del sistema economico e produttivo italiano.



Il percorso di Enofood.com trova le proprie radici nel confronto con le aziende legate al Consorzio del Vino Chianti Classico, alla denominazione di San Gimignano e al Vino Nobile di Montepulciano che hanno evidenziato la mancanza di figure professionali legate alla comunicazione, al controllo, alla valorizzazione e al marketing dei prodotti agricoli ed enologici. La Fondazione Its-Eat ha così organizzato un percorso per rispondere a questa esigenza che sarà strutturato su 1.200 ore di lezione in aula e su 800 ore di stage all’interno delle ventotto imprese coinvolte, con il 60% del corso che sarà tenuto proprio da professionisti del settore. L’obiettivo conclusivo è di formare Tecnici Superiori pronti a portare un contributo allo sviluppo agroalimentare toscano in virtù dell’acquisizione di tutte le competenze per gestire i rapporti commerciali e il lancio dei prodotti enogastronomici, per implementare le strategie di marketing e di comunicazione delle imprese, per analizzare la domanda dei mercati emergenti e proporre soluzioni innovative, o per utilizzare le nuove tecnologie come ulteriori strumenti di crescita. Enofood.com, inoltre, specializzerà i giovani per operare nel campo della comunicazione aziendale, sviluppando competenze per valorizzare la dimensione esperienziale come fattore di attrattiva nell’accoglienza turistica e andando a configurare le aziende agroalimentari sempre più come luoghi di esperienze in cui i clienti possano sentirsi coinvolti in un percorso di conoscenza della realtà e del territorio.



Enofood.com sarà ufficialmente presentato con un doppio Open Day aperto alla libera partecipazione di tutti, in programma alle 15.00 di mercoledì 12 settembre nell’aula magna dell’Istituto Agrario di Firenze in via delle Cascine e alle 16.00 di lunedì 24 settembre nella Sala del Consiglio del Comune di San Casciano in Val di Pesa. In entrambe le giornate sarà possibile ottenere tutte le informazioni sui corsi in vista di un’eventuale iscrizione da effettuare entro il termine di mercoledì 3 ottobre. «La Fondazione Its-Eat - spiega la direttrice Paola Parmeggiani, - lavora per creare nuove figure professionali orientate a soddisfare i bisogni delle aziende. Da una parte, dunque, vogliamo fornire le competenze alle imprese per restare sul mercato in modo innovativo, mentre dall’altra vogliamo formare giovani altamente specializzati. La Toscana è una delle terre vinicole per eccellenza e, di conseguenza, si tratta di un percorso innovativo e all’avanguardia per rafforzare il valore delle nostre aziende nel mondo».