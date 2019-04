Iniziativa dell'U.S. Acli di Ascoli Piceno

ASCOLI – Domenica 14 aprile è in programma la terza tappa della quinta edizione del progetto “Camminata dei musei” organizzato dal comitato provinciale dell’Unione Sportiva Acli.

Alle 9,30, con partenza da Piazza Arringo, prenderà il via una nuova camminata tra le vie del centro storico che si concluderà con la visita gratuita al Museo Francesco Antonio Marcucci in via San Giacomo. Il percorso toccherà i luoghi strettamente connessi alla vita del venerabile Francesco Antonio Marcucci fino ad arrivare al convento delle Suore concezioniste.

In caso di maltempo il via sarà dato direttamente davanti al museo.

Per questa quinta edizione il progetto “Camminata dei musei” vede il coinvolgimento di Regione Marche, Fondazione nazionale delle comunicazioni, Associazione Hozho, Chiesa valdese fondi 8 per mille e Coop Alleanza 3.0.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni: 3495711408 o www.cooperativemarche.it