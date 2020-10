“Equilibrio e movimento per la salute” a Grottammare si sposta a lunedì e mercoledì

La partecipazione all’iniziativa è gratuita

GROTTAMMARE – Cambio di giorno ed orario per l’iniziativa “Equilibrio e movimento per la salute”, corso gratuito di ginnastica a corpo libero e posturale. Si tratta di un progetto avviato nel corso dell’anno 2019 dall’U.S. Acli Marche in collaborazione con gli assessorati allo sport, alla salute, all’inclusione ed alla comunicazione del Comune di Grottammare e con Qualis Lab.



Dal 5 ottobre il corso, diretto dalla professoressa Sara Piunti, si svolgerà ogni lunedì ed ogni mercoledì (salvo pioggia o maltempo) dalle ore 9 alle ore 10 (e non più il martedì ed il giovedì alle 7.30).



Durante l’iniziativa sono applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19.



La partecipazione all’iniziativa è gratuita e per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al numero 3442229927 oppure si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com.