Ogni lunedì e mercoledi

GROTTAMMARE – Dopo l’attività estiva in spiaggia e dopo una settimana di sosta, lunedì 9 settembre riprenderà il progetto “Equilibrio e movimento per la salute”.

L’iniziativa, che ha preso il via nel mese di maggio, rientra nel progetto “Sport senza età”. Si tratta di una iniziativa voluta e cofinanziata dall’Asur Marche (ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale numero 1118/2017) e dall’amministrazione comunale di Grottammare, assessorato allo sport ed alla salute.

L’azione progettuale “Equilibrio e movimento per la salute”, è un corso di ginnastica a corpo libero e posturale, si terrà da lunedì 9 settembre fino al fino al 18 dicembre ogni lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 11 presso il Centro anziani Ischia I in via Domenico Bruni 2.

La direzione tecnica è affidata alla professoressa Sara Piunti.

La partecipazione al progetto è gratuita e per aderire al progetto e per partecipare basta presentarsi sul luogo di svolgimento 5 minuti prima dell’inizio per la registrazione dei dati anagrafici.

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure chiamare il numero 3442229927.