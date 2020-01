Primo appuntamento giovedì 9 Gennaio

ASCOLI – Giovedì 9 gennaio prenderà il via “Equilibrio e movimento per la salute”, un corso gratuito di ginnastica a corpo libero tenuto dall’insegnante Marco Nardini.

L’iniziativa si svolgerà fino al 28 maggio 2020 ogni giovedì dalle ore 18,45 alle ore 19,45 presso la sala polivalente della Casa Albergo Ferrucci in via Tucci.

Il corso è organizzato dal comitato regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche in collaborazione con l’Associazione Hozho e col patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno.

Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare la segreteria del corso (3295439141).