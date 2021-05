Era Virale Collettiva d'Arte che parla del Covid-19 attraverso opere realizzate su 19 manichini

Era Virale è una iniziativa artistica che coinvolge ventitrè Professionisti dell'Arte della Pittura dei corpi (bodypainting) tra i più bravi al Mondo che racconteranno i temi del Covid-19 attraverso le proprie emozione su manichini e mezzi busti.

Tra gli Artisti docenti di materie artistiche e vincitori dei più prestigiosi riconoscimenti Internazionali sarà presente l'attuale Campione del Mondo di Bodypainting Halex Hansen.

Il Progetto denominato "Era Virale" ha come obiettivo quello di comunicare la Pandemia da Covid -19 che ha condizionato le nostre vite in maniera diversa e il più possibile originale rispetto a quello che siamo abituati a ricevere dai media.

Sarà una Mostra Collettiva Itinerante che farà più tappe all'interno della Regione Lombardia in location diverse come Castelli, Ospedali, Aeroporti, etc e che non ha nessuna finalità di lucro.

Partiremo il 17 Luglio '21 dal Castello del Comune di Fombio (Lo) territorio significativo per la Nostra Mostra soprattutto perchè da questi luoghi sembra si sia diffuso per prima il Virus in Italia e successivamente ci trasferiremo a Bormio nell'edificio comunale e poi presso il Museo dei Sanatori di Sondalo dove resteremo fino al 26 settembre '21.

In questi territori “Era Virale” vuole celebrare la rinascita.

“Era Virale” vuol rendersi portatore di molteplici messaggi attraverso la bellezza e i colori sottolineando scene e dettagli di valore.

La scelta di utilizzare dei manichini come unici soggetti individua lo stato “freddo” e di immobilismo da vetrina che ha coinvolto chiunque di noi nell'ultimo anno facendoci vivere l’impossibilità di azioni libere e ormai date per scontate e che sono state soffocate da limitazioni, lockdown, coprifuoco e decreti che ne hanno accentuato questo stato.

I manichini di “Era Virale” volutamente rappresentano la Donna da sempre associata artisticamente alla fecondità, alla nascita e la sua conoscenza e vicinanza alla natura.

Le tecniche professionali e la sapiente maestria dell'utilizzo dei colori sarà di forte impatto visivo e capace di rendere gli inermi manichini spettacolari e affascinanti quadri viventi quasi a magnetizzare il visitatore il quale sarà stimolato per ovvie ragioni a intime riflessioni.

Saremo tutti manichini si spera ancora per poco e i manichini dovranno necessariamente dare spazio alla vita che abbiamo sempre fatto.

L'ufficialità della fine del periodo di pandemia da noi sarà rappresentato con un nuovo Evento dove i protagonisti però saranno Modelle Professioniste che si esibiranno in varie performance.

E' un'occasione da non perdere per la inesprimibile bellezza delle Opere che verranno presentate e che farà discutere non poco.

Tra i 19 manichini e mezzi busti sarà presente anche l’opera dell'Artista Massimo Sala Orsi dal titolo “Vaccinazione”, un mezzo busto dipinto con colori normali e fluo. L'opera riporterà disegnata una siringa che premuta dal visitatore ne attiverà in modo alternato luci normali e wood; in luce naturale si vedrà il virus invadere il corpo, con luce wood saranno evidenziati gli anticorpi in azione.

Alcuni Manichini a fine Mostra saranno messi all'Asta e il ricavato sarà offerto in Beneficenza mentre altri saranno donati alle comunità più colpite da Covid-19 nella nostra Regione.

Le comunico che fino alla data del 17 luglio '21 non renderemo visibili le Opere che esporremo cosa che faremo subito dopo la nostra inaugurazione presso Castello di Fombio (Lo) quando potremo inviare foto e video.

Segnalo pagina facebook che racconta tutti gli sviluppi di questa idea e ospita video e dirette degli artisti che si raccontano mentre lavorano alle proprie Opere https://www.facebook.com/eravirale

Sicuri che l'Arte e la creatività possano rappresentare il tema della Pandemia da Covid-19 in maniera riflessiva e con interpretazioni più emozionanti e personali.