EricèNatale: un weekend di fine dicembre, che ha coinciso con le celebrazioni in occasione del Natale

Tra tradizione e innovazione, Erice (TP) Sicilia, si è animata di tanta gente nel rispetto delle nuove normative anti Covid-19.

Negli appuntamenti del fine settimana si è respirata l'atmosfera del Natale, con tanti presepi in mostra dell'associazione “La Montagna del Signore” per rivivere i giorni della natività. Si è, infatti, inaugurata negli spazi di Via Roma, a Erice, la rassegna di presepi etnici di piccole dimensioni, realizzati con materiali diversi, dal vetro al legno, dalla ceramica al gesso e, alcuni, in materiali preziosi quali argento, corallo e cristallo. La mostra è un'opportunità per vivere l’incontro con altri popoli e culture.

Si potrà visitare anche un grande presepe artigianale nel quale alcuni tra i monumenti più rappresentativi di Erice sono l'ambientazione delle tipiche rappresentazioni presepiali, con statuette realizzate dalle donne ericine negli anni '90 del XX secolo. E ancora l’esposizione della ceroplastica, nella Chiesa di San Pietro. Oltre 30 figure in cera di Gesù appena nato, circondato da decori floreali e strutture architettoniche dai tenui colori pastello, in differenti pose: da quella dormiente entro una culla, a quella benedicente.

Una suggestiva installazione multisensoriale dal titolo “l Suoni e colori di Natale in Monastero” ha trasformato i ruderi dell'antico Monastero del SS. Salvatore. Suoni dei canti delle suore benedettine, colori e tradizioni tipicamente natalizi. Si potranno ammirare gli antichi forni e il laboratorio dove venivano prodotti i dolci della pasticceria ericina. La direzione artistica dell’installazione è a cura del regista teatrale Piervittorio Demitry, le luci sono di Vincenzo Barbera.

I presepi di Vito Romano in Piazza della Loggia e quelli delle scuole “Antonino De Stefano” e “Giuseppe Pagoto” hanno impreziosito ancora di più l'itinerario. Le mostre saranno visitabili fino al 6 gennaio.



Le attività dell'Associazione "”Il Bajuolo”



LA CASA DI BABBO NATALE - Lunga ma ordinata e nel rispetto del Decreto Natale, la fila ieri per accedere alla Casa di Babbo Natale, allestita in Piazza della Loggia per posare per l’iconica foto e divertirsi con gli animatori. I MERCATINI DI NATALE - Artigianato originale, degustazioni di gastronomia e rosticceria, salumi e birre locali. Il vin brulé bevuto davanti a una bancarella di uno dei Mercatini di Natale è quasi un dovere.



Il calendario degli eventi di EricèNatale propone ancora tanti spettacoli itineranti e concerti d'autore. Il ricco programma di EricèNatale continua con iniziative pensate per andare incontro ai gusti e agli interessi di grandi e piccini nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19.

Il 29 dicembre sarà la volta della Compagnia “Teatro Atlante” che porterà il teatro in strada, nelle sue molteplici implicazioni culturali e sociali.

ANNULLAMENTO CONCERTO NOA - Lo Stato di Israele, per fronteggiare l’avanzata dei contagi da Covid 19, ha deciso di sospendere arrivi e partenze dal proprio territorio fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, essendo chiuso l’aeroporto di Tel Aviv, il concerto di Noa del 28 dicembre è stato annullato e rinviato a data da destinarsi.



Il programma di EricèNatale è pubblicato nella pagina Facebook e Instagram dell’evento e sul sito www. comune.erice.tp.it.

Il presente programma potrà subire variazioni per cause meteorologiche o per cause non dipendenti dalla nostra volontà. L'ingresso è contingentato, fino ad esaurimento dei posti a disposizione, nel rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti.



I MERCATINI DI NATALE



a cura dell’Ass. Il Bajuolo di Erice

Piazza della Loggia

fino al 6 gennaio

dalle ore 11.00 alle ore 21.00 (tranne 31/12 dalle 11.00 alle 19.00; 1 gennaio dalle 16.00 alle 21.00)



LA CASA DI BABBO NATALE



a cura dell’Ass. Il Bajuolo di Erice

Piazza della Loggia

fino al 6 gennaio

Aperta nei giorni dei mercatini a partire dalle ore 16.00, esclusi i giorni 3, 4 e 5 gennaio.

La visita alla casa di Babbo Natale e al boschetto prevede il pagamento di 2 euro a persona (escluso bambini di età è inferiore a 10 anni). Eventuale foto con Babbo Natale, ha un costo extra di 3 euro; la foto verrà stampata direttamente sul posto e consegnata ai visitatori.

Non si effettuano prenotazioni.

DA VISITARE



I siti culturali della Fondazione EriceArte

POLO MUSEALE "A CORDICI"

Aperto nei giorni dei mercatini: ore 10.30-20.00 (tranne 31/12 ore 10.30-18.00, 1/01 16.00-20.00)



CASTELLO DI VENERE

Aperto nei giorni dei mercatini: ore 10.30-16.00 (01/01 chiuso)



I siti culturali della Fondazione Ettore Majorana

ISTITUTO WIGNER-SAN FRANCESCO

ISTITUTO BLACKETT-SAN DOMENICO

Aperto nei giorni dei mercatini: ore 10.30-20.00 (tranne 31/12 ore 10.30-18.00, 1/01 chiuso)

Ingresso con Erice Card (6 euro)



Gli eventi dell'Istituto Superiore "lgnazio e Vincenzo Florio"

CONVENTO SAN CARLO

con tour delle cucine in pietra dei lavatoi Aperto nei giorni dei mercatini: ore 16.00-20.00 (31/12 e 1/01 chiuso)

Mostra fotografica "Con2Osguardi" dedicata ai conventi di Erice e ai dolci della tradizione conventuale

Aperto nei giorni dei mercatini: ore 16.00- 20.00 (31/12 e 1/01 chiuso)

MOSTRE



Polo Museale “A. Cordici”

I Presepi in Corallo di Platimiro Fiorenza

Ingresso 2 euro



Ventrone – La Vittoria della Pittura

Aperto nei giorni dei mercatini: ore 10.30-20.00 (tranne 31/12 ore 10.30-18.00 e 1/01 ore 10.30-20.00)

Ingresso con Erice Card (6 euro)

Istituto Wigner-San Francesco



Guttuso e Ventrone – La Vittoria della Pittura

Ingresso con Erice Card (6 euro)



I Troiani di Sicilia: la Terra e le città degli Elimi

Aperto nei giorni dei mercatini: ore 10.30-20.00 (tranne 31/12 ore 10.30-18.00 e 1/01 chiuso)

Ingresso con Erice Card (6 euro)



Chiesa di San Pietro

La Ceroplastica

fino al 6/01 ore 10.00-13.30 e 16.00-18.00

Ingresso gratuito



I Presepi dal Mondo

Via Roma 15-19

fino al 6/01 ore 10-13:30 e 16:00-18:00



RUDERI DEL MONASTERO DEL SS. SALVATORE

Suoni e colori di Natale in Monastero

a cura de "La montagna del Signore"

fino al 6/1 ore 16.30-19.00

Ingresso gratuito

LE CHIESE



Real Duomo e Torre di Re Federico, San Martino e San Giuliano

fino al 6/1 ore 10.00-17.30

Ingresso singolo sito € 2,50 – Biglietto passe-partout € 6,00



EricèNatale - Il borgo dei presepi è organizzato dal Comune di Erice e dalla Fondazione EriceArte con il sostegno dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e dell’ Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana in collaborazione con il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, la Proloco di Erice, la Montagna del Signore, la Fondazione Ettore Majorana, l’Associazione “Amici della Musica” di Palermo, l’Istituto d’Istruzione superiore “Ignazio e Vincenzo Florio”, l’Istituto Tecnico Turistico “Sciascia e Bufalino”. I mercatini di Natale e la casa di Babbo Natale sono a cura dell’Associazione “Il Bajuolo di Erice”.

Media partner dell’evento è Radio102 che, con dirette e live show, racconterà EricèNatale.



