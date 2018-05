Eroica Under23, la terza e ultima tappa parte da Marciano

Parte dalla Valdichiana la terza e ultima tappa della gara ciclistica “Toscana Terra di Ciclismo - Eroica”. La manifestazione internazionale, riservata ai corridori Under23, prenderà il via sabato 28 aprile e vedrà ventiquattro squadre dall’Italia e dal resto d’Europa attraversare alcune delle più belle strade e dei più suggestivi scenari collinari tra le provincie di Arezzo, Grosseto e Siena. La prova conclusiva di “Toscana Terra di Ciclismo - Eroica” si terrà martedì 1 maggio e vedrà il ritrovo alle 9.45 a Cesa, con il successivo passaggio da Marciano della Chiana per arrivare fino a Lucignano dove, alle 11.30, avverrà la partenza ufficiale. Da lì il gruppo di ciclisti attraverserà la Valdichiana, avviando uno spettacolare percorso di 163 chilometri che porterà fino al traguardo nella senese Buonconvento. La partenza da Marciano della Chiana è promossa con il supporto dell’associazione La Chianina Asd che è da anni impegnata nell’organizzazione dell’omonima ciclostorica.

Parte dalla Valdichiana la terza e ultima tappa della gara ciclistica “Toscana Terra di Ciclismo - Eroica”. La manifestazione internazionale, riservata ai corridori Under23, prenderà il via sabato 28 aprile e vedrà ventiquattro squadre dall’Italia e dal resto d’Europa attraversare alcune delle più belle strade e dei più suggestivi scenari collinari tra le provincie di Arezzo, Grosseto e Siena. Tra i partecipanti vi saranno anche la nazionale della Russia e tanti ciclisti dalla Svizzera, dalla Gran Bretagna, dall’Austria, dalla Repubblica Ceca, da Monaco e dalla Francia. La prova conclusiva di “Toscana Terra di Ciclismo - Eroica” si terrà martedì 1 maggio e vedrà il ritrovo alle 9.45 a Cesa, con il successivo passaggio da Marciano della Chiana per arrivare fino a Lucignano dove, alle 11.30, avverrà la partenza ufficiale. Da lì il gruppo di ciclisti attraverserà la Valdichiana fino a Monte San Savino, prima di raggiungere il Valdarno e di immettersi nel Chianti, percorrendo uno spettacolare percorso di 163 chilometri con sei tratti di strada bianca che porterà fino al traguardo nella senese Buonconvento.



La partenza da Marciano della Chiana è promossa con il supporto dell’associazione La Chianina Asd che è da anni impegnata nell’organizzazione dell’omonima ciclostorica che, proprio dalla prossima edizione in programma da venerdì 22 a domenica 24 giugno, è stata inserita tra gli appuntamenti del Ciclo Club de L’Eroica (l’evento più importante al mondo per il ciclismo vintage). Tutto questo ha consolidato quei rapporti che hanno ora permesso di poter ospitare un importante momento della manifestazione internazionale Under23, promossa in collaborazione con i Comuni di Marciano della Chiana e di Lucignano. «Per il territorio aretino - commenta Silvio Valentini de La Chianina Asd, - si tratta di un’ulteriore occasione per ospitare una grande manifestazione internazionale di ciclismo, dunque invitiamo tutti gli appassionati a seguire la partenza e le prime spettacolari fasi della corsa».