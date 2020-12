“ESCAPE FROM 2020” l'evento ENDU per lasciarsi il 2020 alle spalle

È con un evento multidisciplinare virtuale che gli sportivi (e non solo loro) possono chiudere questo 2020 e iniziare un anno nuovo con ancor più energia.

Con “ESCAPE FROM 2020” si può correre, sciare, pedalare o semplicemente camminare dalle 7:00 del 30 dicembre fino al pomeriggio del primo gennaio: la partecipazione all’evento sarà possibile grazie a una app dedicata sul proprio smartphone, oppure tramite l’evento Pedalitaly Trebbio Virtual Race o la partecipazione alla master class di Fitness con i coach di ENDUfit. E per tutti gli iscritti una maglietta disegnata dal graphic designer Style 1.



Anche Mauro Maiolli, Omar Di Felice, Angelo Furlan, Davide Pizzoli e Stefania Pirozzi hanno scelto “ESCAPE FROM 2020” per finire bene l’anno e iniziare ancor meglio quello nuovo.



Hashtag di riferimento: #ENDU #Pedalitaly #ESCAPEfrom2020



Il 2020 si sta finalmente e fortunatamente concludendo, lasciarcelo alle spalle sarà qualcosa di liberatorio. E per sottolineare questa voglia di voltare pagina, ENDU propone una originale iniziativa per dare il benvenuto al nuovo anno, dicendo addio a quello vecchio.



Con “ESCAPE FROM 2020” chiunque può partecipare a un evento multidisciplinare di aggregazione virtuale ma con partecipazione individuale secondo le disposizioni vigenti. In altre parole, dalle ore 7.00 di mercoledì 30 dicembre alle 15.00 del primo dell’anno 2021, una apposita app gratuita scaricabile sul proprio smartphone terrà traccia di ogni attività sportiva: si potrà correre, nuotare, pedalare (in casa sui rulli o per strada o in fuoristrada), sciare o semplicemente camminare, in qualsivoglia posto si preferisca e in qualunque momento delle giornate.



«Con ESCAPE FROM 2020 abbiamo voluto lanciare un evento di aggregazione seppur virtuale che vuole essere anche messaggio di speranza, chiudendo un 2020 che ci ha ferito, ma soprattutto entrando in un nuovo anno che sia di rinascita per tutti – ha dichiarato Luca Conti di ENDU – ed è per questo che abbiamo voluto legare il progetto a una iniziativa di solidarietà».



Infatti, parte del ricavato raccolto tramite le iscrizioni a “ESCAPE FROM 2020”, la cui apertura è prevista in data odierna (11/12/2020), andrà devoluta alla Protezione Civile, l’ente che dalla scorsa primavera sta affrontando in prima linea l’emergenza sanitaria che ci ha confinato nelle nostre case.



IL FORMAT DELL’EVENTO



Compatibilmente con le restrizioni nazionali (e regionali) imposte, ogni partecipante sarà libero di scegliere il percorso che preferisce e fare attività fisica dove vuole, per quanto vuole e quando vuole: per tutte le attività outdoor i partecipanti potranno scaricare l’app “ESCAPE FROM 2020” per tracciare la propria prestazione, mentre chi sceglie attività indoor saranno le piattaforme ROUVY e ENDUfit (con le masterclass dedicate al fitness) a tenere monitorata l’attività fisica. Sarà inoltre inviato digitalmente il pettorale personalizzato da indossare durante l’attività.



Una volta completata l’iscrizione sul portale ENDU si riceverà a casa il pacco gara contenete la maglietta limited edition disegnata da Andrea Antoni, meglio conosciuto in rete come Style1. Per motivi logistici legati al collo di bottiglia delle spedizioni nel periodo natalizio, ENDU suggerisce di iscriversi “as soon as possibile” così da ricevere la maglietta prima dell’inizio di “ESCAPE FROM 2020”. Tutti i pacchi gara saranno comunque recapitati anche al termine dell’evento stesso.



L’iscrizione ha un costo di 19.00 Euro che comprende accesso all’app, a Rouvy e alla piattaforma ENDUfit, maglia tecnica firmata dal designer e attestato di partecipazione. ENDU mette a disposizione anche pacchetti famiglia e taglie per giovani sportivi.



Per la realizzazione della T-shirt ufficiale, ENDU si è affidata ad Andrea Antoni, conosciuto online come @stailuan e @cosebrutteimpaginatebelle, art director freelance con base in Friuli Venezia Giulia. Grazie ai social, i suoi lavori hanno fatto il giro del mondo e ha collaborato con importanti brand anche a livello internazionale. È sua la firma della maglietta di “ESCAPE FROM 2020” firma non solo per diritto d’autore: alcuni fortunati, estratti a sorte, riceveranno la maglia autografata proprio da Andrea Antoni in persona.



«Non ho dovuto pensare al tipo di animale che potesse rappresentare questa "fuga": mi è venuto spontaneo. Pensando al concetto di "escape from" ho immaginato tutti i problemi di questo 2020 – ha commentato Andrea Antoni – e, volendolo rappresentare in modo ironico, la mia mente è andata direttamente a lui: l'animaletto che per eccellenza nel nostro immaginario (anche se poi più volte la cosa è stata smentita), corre verso il mare per farla finita».



Non solo una maglietta, quindi, ma un messaggio da indossare con un linguaggio in stile cartone animato, come uno di quei personaggi che si fanno male, ma dopo un attimo sono nuovamente pronti a una nuova sfida, proprio come i partecipanti di ESCAPE FROM 2020.



«Ho immaginato che le persone iscritte siano tutte motivate a scappare da qualcosa che le abbia torchiate durante questo periodo, ma che allo stesso tempo siano pronte a ironizzarci sopra e a iniziare una nuova sfida con il sorriso - conclude Style1 – perché in fondo noi siamo pronti a correre, a saltare e a buttarci in mare, ma nuoteremo e ne usciremo. Come questo buffo animaletto un poco lemming, un poco tutti noi».



SCAPPIAMO INSIEME



Non sarà chiaramente possibile correre o pedalare gomito a gomito ma sarà comunque un’esperienza di condivisione. Anche nomi noti del panorama sportivo hanno deciso di scappare dal 2020 con “ESCAPE FROM 2020” e tra questi: l’ultrarunner Mauro Maiolli, l’ultracyclist Omar Di Felice, l’ex professionista su strada Angelo Furlan, il centauro Davide Pizzoli e l’azzurra del nuoto Stefania Pirozzi.



Per tirare le somme di un 2020 che non ha lasciato spazio a tutti quegli aspetti che rendono il mondo dello sport unico e inimitabile, ENDU offre agli appassionati di tutte le discipline che possono essere svolte individualmente – dalle ciaspole al nuoto, passando per il fitness, la corsa e il ciclismo – di scappare dal 2020 e di entrare in un nuovo anno con ancor più energia.



Informazioni www.endu.net