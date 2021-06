Estate 2021: ecco le mete piu’gettonate di Boscolo Tours

Quali sono le località più richieste per l’estate 2021? Boscolo Tours fa una panoramica di quelle che sono le destinazioni che stanno riscuotendo maggior interesse sia in Italia che all’estero e che saranno, per il tour operator italiano, quelle che andranno per la maggiore anche a livello di prenotazioni!

Partiamo dalla nostra Italia che resta in cima alle preferenze, e se l’anno scorso la montagna è stata una delle mete più richieste, quest’anno torna anche il mare!



PUGLIA

Un viaggio per scoprire la natura delle isole Tremiti, ammirare l’arte barocca di Lecce e restare sorpresi dal simbolismo di Castel del Monte, dall’atmosfera spirituale di San Giovanni Rotondo, dal patrimonio artistico di Trani, Bari e Otranto. Senza dimenticare i famosi trulli di Alberobello, il litorale salentino con Santa Maria di Leuca e Gallipoli. Alla fine del tour ci sarà tempo anche per una tappa in Basilicata per visitare i sassi di Matera, famosi in tutto il mondo. Un itinerario di svago e cultura nel cuore di una regione che non smette mai di sorprendere.

La proposta a partire da 1050 euro a persona comprende: 9 giorni, 8 pernottamenti e prime colazioni, andata e ritorno in aereo o in bus Gran Turismo con posti preassegnati, passaggio in traghetto da Napoli a Palermo e ritorno in cabina interna. Accompagnatore per tutta la durata del viaggio, guide locali, visite guidate di Trani, Castel del Monte, Bari, Lecce, Matera, Gallipoli, l'esclusivo Kit viaggio Boscolo, assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici.



COSTIERA AMALFITANA

Affacciata sul mar Tirreno, la Costiera Amalfitana mostra tutto l'incanto di un autentico paesaggio mediterraneo. Un viaggio che parte da Napoli e il suo splendido centro storico, si prosegue con la Reggia di Caserta e il suo parco, due gioielli di inarrivabile bellezza. Poi Pompei, città sepolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. divenuta patrimonio dell'Unesco nel 1997, e l'isola di Capri con i suoi famigerati faraglioni. E ancora Amalfi con le sue caratteristiche abitazioni aggrappate alle rocce dei monti Lattari i suoi vicoli e le sue scalinate, sino a Ravello una delle mete più suggestive di tutta la costiera. Un viaggio attraverso una terra straordinaria ricca di bellezze naturali e artistiche che lascia sorpresi.

La proposta a partire da 890 euro a persona comprende: 6 giorni, 5 pernottamenti e prime colazioni, andata e ritorno in aereo o in bus Gran Turismo. Accompagnatore per tutta la durata del viaggio, guide locali, visite guidate di Caserta, Napoli, 2 pranzi di cui uno in agriturismo con degustazione di Lacryma Christi, l’esclusivo Kit viaggio Boscolo, assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici.



SICILIA AUTENTICA E ISOLE EGADI

Un viaggio per lasciarsi meravigliare dalla più grande isola del Mediterraneo dove si sono susseguite svariate civiltà ognuna delle quali ha lasciato un patrimonio unico. Dal fascino intramontabile della Valle dei Templi ad Agrigento fono a Palermo, città ammaliante che nasconde autentici gioielli architettonici. Da Noto, capitale per eccellenza del barocco, alla suggestiva Modica e Caltagirone, capitale della ceramica siciliana. E ancora la meraviglia delle Isole Egadi con escursioni per scoprire Favignana e Levanzo. Un itinerario per assaporare la vera Sicilia con la sua storia, la sua bellezza e la sua calda atmosfera.

La proposta a partire da 1530 euro a persona comprende: 9 giorni, 8 pernottamenti e prime colazioni, andata e ritorno in aereo o in bus Gran Turismo con posti preassegnati, passaggio in traghetto da Napoli a Palermo e ritorno in cabina interna. Accompagnatore per tutta la durata del viaggio, guide locali, visite guidate di Villa Cattolica a Bagheria, Noto, Modica, Ragusa Ibla, Donnafugata, Agrigento e Palermo, due escursioni in barca alle Isole Egadi, l'esclusivo Kit viaggio Boscolo, assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici.



Per l’estero le più richieste sono mete vicine e facilmente raggiungibili come Spagna, Francia e Portogallo.

Per la Spagna, in modo particolare sta riscuotendo interesse l’ ANDALUSIA, terra di aranci, gerani e gelsomini, giardini lussureggianti, splendenti tesori dell’architettura araba e cristiana, spiagge alla moda e ritmi incalzanti. Tra le tappe: Malaga con la suggestiva Cattedrale; Siviglia e il suo dedalo di antiche viuzze e case bianche del barrio di Santa Cruz, la grande Cattedrale, con all’interno la tomba di Cristoforo Colombo e i Reales Alcazares, capolavoro di architettura e casa reale più antica di Spagna; Cordova e l’incantevole Moschea di marmo e granito, fino a Granada, la città del flamenco, dell'Alhambra e del Palazzo Generalife con i suoi meravigliosi giardini, dove si respira un’atmosfera da “Mille e una notte”. E ancora le immense spiagge della Costa del Sol dove potersi rilassare in tutta tranquillità e godere dei bellissimi colori del mare. Un viaggio che vi farà sognare, per la bellezza dei posti, per le prelibatezze della regione e per il clima mite che non guasta mai. Inoltre per chi lo desidera ci sarà la possibilità di arrivare fino a Gibilterra, un pezzo di Inghilterra sulla Penisola Iberica, per ammirare il paesaggio dello stretto dalla rocca, il monumento alle colonne di Ercole e le grotte di San Michele.

La proposta a partire da 1.400 euro a persona comprende: 8 giorni, 7 notti e prime colazioni, volo di linea e trasferimenti durante tutta la durata del viaggio, accompagnatori e guide professionali, visite guidate a Ronda, Granada, Siviglia, Cordova, l'esclusivo Kit viaggio Boscolo, assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici.



Per la Francia CAMARGUE E PROVENZA

Un viaggio per andare alla scoperta delle innumerevoli sfaccettature del Sud della Francia: dall'allure chic della Costa Azzurra, con i palazzi nobiliari e i luoghi di ritrovo del jet-set, al fascino medievale dei borghi di Provenza, fino alla selvaggia Camargue dei gitani. Tra le tappe Marsiglia, principale porto di Francia e crocevia di culture differenti, Aix-en-Provence con la sua ricca storia, la suggestiva roccaforte medioevale di Les Baux-de-Provence. Si prosegue per Les-Saintes-Maries-de-la-Mer, pittoresco villaggio sul mare e poi per Aigues Mortes, un piccolo borgo medievale. Immancabile la visita a Nimes definita la “Roma francese”.

La proposta a partire da 1.260 euro a persona comprende: 7 giorni, 6 pernottamenti e prime colazioni, andata e ritorno in aereo o in bus Gran Turismo con posti preassegnati, accompagnatori e guide professionali, visite guidate di Marsiglia, Aix-en-Provence, Nimes, Avignone, l'esclusivo Kit viaggio Boscolo, assicurazione medica, bagaglio



GRAN TOUR DEL PORTOGALLO

Un viaggio che attraversa da Nord a Sud il confine più occidentale d’Europa, partendo dalla nostalgica Lisbona adagiata su sette colline, per passare all'incantevole Obidos e le sue caratteristiche case bianche ricoperte di buganvillee e gerani. Si prosegue per Porto per ammirare i suoi edifici ricoperti dalle tipiche maioliche e degustare il delizioso vino dolce. L’itinerario continua con la visita alla cittadina medievale di Guimarães, Aveiro famosa per le sue palazzine in stile Liberty per giungere a Coimbra, città che ospita una delle prime Università d’Europa. Il viaggio si conclude verso sud passando per Tomar, luogo dei Templari; Evora, fino alla regione dell’Algarve e la città di Faro, meta adorata dai surfisti, che regala spettacolari paesaggi sull’Oceano Atlantico.

La proposta a partire da 1.560 euro a persona comprende: 10 giorni, 9 pernottamenti e prime colazioni, andata e ritorno in aereo o in bus Gran Turismo con posti preassegnati, accompagnatori e guide professionali, visite guidate a Lisbona, Porto, Guimarães, Coimbra, Tomar, Evora, l'esclusivo Kit viaggio Boscolo, assicurazione medica, bagaglio



