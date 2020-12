Estate 2021 in viaggio con Moby Spa e Tirrenia: prenotazioni al via

Sulle spiagge più belle d’Italia con le compagnie del Gruppo Onorato Armatori: Moby Spa e Tirrenia aprono le prenotazioni per l’estate 2021 in Sardegna, Sicilia e Corsica

L’estate 2021 arriva in anticipo con Moby Spa e Tirrenia: l’apertura delle prenotazioni si arricchisce di nuove iniziative promosse dalle compagnie del Gruppo Onorato Armatori per tutelare i passeggeri.



Moby Spa e Tirrenia: prenotazioni al via per l’estate 2021, polizza multirischi in regalo per i passeggeri



Sono già proiettate all’estate 2021 Moby Spa e Tirrenia: le compagnie del Gruppo Onorato Armatori hanno aperto lo scorso 23 ottobre le prenotazioni per la prossima stagione estiva in Sardegna, Sicilia, Corsica e, a distanza di pochi giorni, anche quelle per l’isola d’Elba. Non solo: Moby Spa e Tirrenia, a fronte del prorogarsi della situazione emergenziale dovuta alla pandemia, hanno deciso di regalare ai passeggeri la polizza multirischi per chi entro il 31 dicembre 2020 prenota per le destinazioni Sardegna, Corsica e Sicilia. La polizza include il rimborso completo del biglietto in caso di annullamento dovuto a un qualsiasi evento imprevisto, oggettivamente documentabile: è prevista inoltre una copertura speciale in caso di infezione da Covid-19 durante il periodo di soggiorno o per l’interruzione del soggiorno a seguito di quarantena. Iniziative che attestano l’attenzione che le compagnie del Gruppo Onorato Armatori riservano ai potenziali passeggeri, alla loro salute e alla loro sicurezza.



Moby Spa e Tirrenia: viaggi in sicurezza e maggiori opportunità per i passeggeri



In merito alle prenotazioni per l’estate 2021, il Gruppo Onorato Armatori rinnova le promozioni “che hanno contribuito a rendere Moby Spa e Tirrenia le compagnie più amate dai viaggiatori”: tra queste la tariffa speciale auto, disponibile su tutte le partenze dal primo giugno al 30 settembre 2021 per Sardegna, Corsica e Sicilia (fino ad esaurimento dei posti ad essa destinati). L’offerta di Moby Spa e Tirrenia si arricchisce di opportunità come queste, destinate ad impreziosire l’esperienza di viaggio dei passeggeri: la qualità nei servizi di bordo, le comodità, la velocità sono tradizionali peculiarità accompagnate quest’anno da un ingente impegno per garantire condizioni di massima sicurezza ai viaggiatori e al personale. Iniziative particolarmente apprezzate che hanno permesso alle compagnie di continuare a garantire il servizio nonostante la situazione emergenziale dovuta alla pandemia.