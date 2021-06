ESTATE 2021: la Colazione d’Élite firmata Gruppo Eurovo per supportare la ripartenza dell’Ho.re.ca.

L’azienda leader in Europa nella produzione di uova e ovoprodotti supporta i professionisti del Food Service in questa estate di riaperture con servizi e consulenze tailor-made e con i prodotti della linea Eurovo Service Élite. Al via sul canale YouTube le video-pillole dedicate alla “Colazione d’Élite”

Con un’Italia sempre più colorata di “bianco” e l’andamento dei contagi da Covid-19 sempre più in discesa, l’estate è finalmente pronta per il via. La stagione delle riaperture rappresenta un’importante occasione di ripartenza per i professionisti dell’Ho.Re.Ca., che dopo il lungo periodo di restrizioni sono pronti a riaccogliere clienti e ospiti in vacanza. Per le cucine di bar, ristoranti e alberghi, dunque, si profilano dei mesi “caldi” in tutti i sensi, in cui saranno concetti come organizzazione, ottimizzazione e innovazione a fare la differenza.



Le nuove abitudini imposte dalla pandemia hanno reso più flessibili non solo le modalità di consumo, ma anche i luoghi a loro dedicati. Gli hotel sono sempre più aperti a estendere i propri servizi d’élite non solo a chi pernotta, così come gli orari dei pasti ai ristoranti sono sempre più elastici, con menu variegati e unconventional. In questo contesto di massima flessibilità, è la colazione a emergere tra i trend del momento: complici le belle giornate e l’agenda priva di impegni, cresce la voglia di sperimentare nuove proposte, di assaporare proposte dai sapori inediti e di concedersi qualche variazione gourmet al tavolo di un ristorante o di un hotel stellato.



Per garantire ai professionisti dell’Ho.Re.Ca. la migliore ripartenza possibile e la certezza di poter innovare al massimo della qualità e della sicurezza, Gruppo Eurovo rafforza il suo supporto al settore intensificando il proprio programma di attività tailor-made per i clienti. L’azienda leader in Europa nella produzione di uova e ovoprodotti, in questo periodo di grande cambiamento per il comparto, ha rafforzato la propria business unit dedicata al Food Service, composta da figure altamente specializzate come area manager e key account manager, pastry chef, promoter e brand ambassador, investendo in servizi su misura come dimostrazioni tecniche, attività demo formative e affiancamenti one-to-one realizzati direttamente nei laboratori dei clienti.



Per supportare i professionisti condividendo il proprio know how fortemente specializzato, Gruppo Eurovo ha inoltre pensato ad alcuni video di approfondimento, online nelle prossime settimane sul canale YouTube di Eurovo Service, dedicati alla “Colazione d’Élite”, a conferma della riscoperta di questo pasto vissuto per molti mesi tra le mura di casa e senza grandi possibilità di sperimentare. Quattro proposte di colazione saranno le proposte di altrettante video-pillole, in cui saranno esaltate le prestazioni estremamente versatili dei prodotti Eurovo Service Élite, la linea premium dedicata al segmento professional di Gruppo Eurovo.



Eurovo Service Élite è la soluzione per tutti i professionisti della ristorazione e dell’hôtellerie che vogliono offrire alla propria clientela una colazione d’autore, innovativa e gustosa. Ottenuti con uova di categoria A 100% italiane da allevamento a terra, provenienti da filiera certificata e integrata verticalmente, i prodotti Élite sono di altissima qualità e dall’elevata componente di servizio e sono studiati per ottimizzare il lavoro dei professionisti con la garanzia della massima genuinità, freschezza e sicurezza alimentare. Perfetti per preparare una colazione salata dal sapore internazionale, il Preparato per uova strapazzate e le Uova sode sgusciate di Eurovo Service Élite sono pronti all’uso, pratici da utilizzare e ideali per creare numerose ricette.



“Siamo ai blocchi di partenza di un’estate determinante per rimettere in moto l’economia del Paese. L’Ho.Re.Ca. è stato uno dei settori più colpiti, ma allo stesso tempo più resilienti, capace di trasformare un momento critico in un’opportunità e di valorizzare un pasto una volta considerato ‘mordi-e-fuggi’ come la colazione. Per rispondere a questa sfida, i professionisti del Food Service hanno bisogno del meglio sul mercato: prodotti altamente tecnologici e performanti, ma anche consulenza e servizi. Con Eurovo Service Élite offriamo un vero e proprio pacchetto completo, per supportare gli operatori in modo puntuale e personalizzato.” spiega Danilo Ceci, Direttore Vendite Food Service di Gruppo Eurovo.



La linea Élite



Eurovo Service Élite è una linea di ovoprodotti da uova di categoria A 100% italiane da allevamento a terra provenienti da una filiera certificata e integrata verticalmente. Novità assoluta nel settore Food Service, sono prodotti premium con alti standard qualitativi e rispondono inoltre all’esigenza dei professionisti della pasticceria e della ristorazione di ovoprodotti provenienti da allevamenti alternativi e rispettosi del benessere degli animali.



Preparato per uova strapazzate

Alimento pronto da cuocere, già salato e perfettamente amalgamato con la panna, ottenuto dalla sgusciatura di uova di gallina da allevamento a terra, di categoria A 100% italiane. Si presenta in una comoda bottiglia da 1000 g (corrispondenti a circa 12 porzioni), si conserva in frigo e ha una shelf life di 50 giorni (2 dall’apertura).



Uova sode sgusciate

Descrizione generata automaticamente15 uova di categoria A di vario calibro, da allevamento a terra. Si presentano in vaschetta, già sodate e sgusciate, pronte per l'utilizzo. La confezione in ATM garantisce freschezza e sicurezza e le uova sono ideali per diverse preparazioni di gastronomia. Si conserva in frigo e ha una shelf life di 37 giorni (2 dall’apertura).



Per ulteriori informazioni visitare il sito e sui canali social LinkedIn, Facebook, YouTube e Instagram.