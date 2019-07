EUROMEC2: quando l’innovazione e lo sviluppo portano a nuovi posti di lavoro

Competitività, innovazione, benessere aziendale, formazione continua e … tanti nuovi posti di lavoro, anche in Friuli Venezia Giulia.

|Euromec2| festeggia nel 2019 il suo 34esimo compleanno. Attiva sul mercato dal 1985, oggi è partner di riferimento per più di 25.000 aziende (clienti attivi) nel mondo dell'Automotive e della Mobilità, dell'Industria e dell’Artigianato per tutto il territorio italiano.



L’azienda distribuisce il marchio Innotec della multinazionale belga PCS Innotec International NV, che sviluppa prodotti innovativi per uso professionale, cioè efficienti soluzioni tecnico-chimiche per la manutenzione, l’installazione, la riparazione.



I fratelli Carlo e Paolo sono la seconda generazione della famiglia Falcier, che ha traghettato l’attività di |EUROMEC2| nel terzo millennio dandole una solida valenza imprenditoriale e un mercato di livello nazionale.



Con più di 80 tra dipendenti, tecnici commerciali vendite e capi area, |Euromec2| mira ad essere sempre più vicina ai clienti diventando per loro un partner insostituibile: comprendendone il business e le sfide, conoscendone i mercati e ascoltandone le necessità.



La crescita del paese parte dalla crescita delle persone, ed |Euromec2| offre con orgoglio nuovi posti di lavoro qualificati su tutto il territorio nazionale, curando la formazione e certificando le competenze. L’azienda crea quindi seri e strutturati percorsi di crescita personale intorno a 4 principi e valori: Qualità - Formazione - Rispetto per le persone - Benessere Aziendale.



Le ricerche di personale sono aperte in tutta Italia, e anche a Pordenone, Udine Sud e Trieste/Gorizia, dove valutiamo candidature per una figura di tecnico commerciale vendite per provincia: 3 figure in totale, quindi.



Qui il dettaglio del profilo ricercato:

https://www.euromec2.it/annunci/area-friuli-venezia-giulia/



► ONLY QUALITY HAS A FUTURE, “Solo la qualità ha un futuro”



☎ +39 0421 275018



Via Maestri del Lavoro, 6 – 30026 Portogruaro (VE)



✉ selezione@euromec2.it

👉 www.euromec2.it



Candidatura diretta via mail, sul sito o su Linkedin.