EuroMondialTrec2018, quasi concluse le selezioni dei team che si contenderanno il podio a Bracciano

Sono attesi negli impianti della Tenuta Santa Barbara, location a cinque stelle immersa nella splendida cornice del lago di Bracciano a Roma, più di 100 cavalli, amazzoni e cavalieri provenienti da tutto il mondo.

Una decina di stand tra sponsor e aziende del settore, molti visitatori e gli addetti al settore oltre che semplicemente i turisti saranno i benvenuti ad assistere nei quattro giorni di appuntamenti alle gare sportive, concorsi e show in programma.



Diversi gli eventi paralleli che si svolgeranno tra cui la Finale del Campionato Regionale Lazio e Special Event Monta da Lavoro Tradizionale, uno Special Event di Addestramento Classico, una gara di Country Derby Lazio e una gara di Gimkana Western.



Domenica saranno di scena i pony ed i bambini con PONART – Spettacolo Musicale condotto dai Bambini con i loro Pony e gli Arcieri con una dimostrazione di Tiro con l’Arco a Cavallo, una nuova disciplina che sta appassionando molti, cavallo e arco racchiudono i passi dell’evoluzione dell’uomo che accompagnato dal suo fedele destriero ha creato una sinergia infallibile fino a diventare un guerriero e conquistatore.



La Tenuta Santa Barbara offre un’esperienza unica e indimenticabile per tutti e accoglierà dal 30 Agosto al 01 Settembre cavalli e cavalieri, dando il meglio di sé in fatto di condizioni dei campi dedicati e microclima generale, situazione ottimale per portare a termine le gare.



Posted by Romina Ripa Ufficio Stampa Fitetrec-Ante



Riproduzione Riservata