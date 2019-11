Europa: il gioiello che celebra la caduta del muro di Berlino 

Menzione Speciale alla Milano Jewelry Week 2019

In occasione dell’anniversario della caduta del Muro di Berlino, che celebra il 9 novembre 2019 i suoi 30 anni, il brand PIN-DEVICE ha voluto rendere omaggio a questo importante avvenimento storico attraverso un gioiello esclusivo. Si tratta dell’anello EUROPA, realizzato in oro 18K e ferro tagliati a laser.



La creazione da indossare trasla la scultura da parete “EUROPA (dirompere per progredire)”, riproducendone fedelmente il motivo geometrico. Il PIN-DEVICE in oro (brevetto US7510687) che si trova all’interno del gioiello è qui simbolo dell’innovazione tecnologica che abbatte il Muro, consentendo l'unione dei popoli della UE, società ad elevatissimo grado di sviluppo scientifico, tecnologico e sociale. Nella scultura da parete e nell’anello è stato usato il ferro per rappresentare il Muro, che fino alla fine della guerra fredda era considerato il simbolo della cortina di ferro che divideva l’Europa filosovietica dall’Europa filoamericana. L’arte incontra qui la storia, dimostrando ancora come queste due scienze si possano completare e rendere omaggio vicendevolmente.



Appartiene alla stessa collezione l’anello OCEANIA, realizzato in argento tagliato a laser e pasta di lapislazzuli, che riproduce la scultura da parete “OCEANIA (preservare senza isolare)”, nella quale il segno PIN-DEVICE (brevetto US7510687) allude, illuminandolo, al ponte virtuale della tecnologia e alla connessione globale attraverso il World Wide Web. Due creazioni dal forte impegno sociale e culturale, che hanno permesso alle due designer di aggiudicarsi la menzione speciale durante la serata di Award di Artistar Jewels, in occasione della prima edizione della Milano Jewelry Week.



ABOUT PIN-DEVICE

Dalla collaborazione di Alessandra Mazzeo, biologa, docente dell’Università degli Studi del Molise e primo inventore del dispositivo diagnostico brevettato US7510687, e Lucia Petracca, artista e designer, nasce nel 2018 il marchio PIN- DEVICE. Il brand si pone a tutela di opere d’arte, gioielli artistici e di design, oggetti e accessori moda e d’arredamento incentrati sull’utilizzo della forma brevettata. La linea ARTforFINGERS, presentata dalle artiste in occasione della prima edizione della Milano Jewelry Week a Palazzo Bovara, consente di indossare le sculture da parete PIN-DEVICE creando un continuum tra l’individuo e il suo spazio-tempo percettivo. I gioielli ARTforFINGERS sono infatti opere celebrative, che connettono il presente agli avvenimenti storici che lo hanno determinato.