Conferenza stampa di presentazione del progetto Erasmus+ VET nel salone del “Gonfalone” di Palazzo Pirelli – MILANO il 13 novembre 2018 – ore 15,00

“EUROPEAN LANDSCAPES: Trainings for tourism and cultural identity”

PROSPETTIVE FUTURE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

80 tirocini formativi Erasmus + in Europa nel 2019 riservate a neodiplomati, neoqualificati e studenti dell'ultimo anno scolastico degli Istituti Tecnici-Professionali e dei Centri di Formazione Professionale, residenti in Regione Lombardia (mobilità finanziate nell'ambito del programma Erasmus + dell'Unione Europea ) Progetto: OTTOBRE 2018 – OTTOBRE 2019



Sono intervenuti:



Alessandro Fermi

Presidente Consiglio Regione Lombardia

Claudia Carzeri

Consigliere Regionale e membro IV Commissione permanente

Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione

Flavio Bonardi

Coordinatore Enti di Formazione Professionale della Provincia di Brescia

Luigi Bandera

Presidente Mistral Soc. Coop. Sociale Onlus

Antonella Saleri

Project Manager Mistral Soc. Coop. Sociale Onlus

Maurizio Forchini

Presidente Associazione Ostelli di Lombardia

Gianni Boselli

Presidente Federazione delle Strade dei Vini e dei sapori di Lombardia



Bando con scadenze e modalità di candidatura: www.europeanlandscapes.eu