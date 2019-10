European School Of Banking Management E Scuola Italiana Antiriciclaggio: Premiati A Roma I Migliori Studenti D’italia.

Per I Neolaureati Pronto GiàUno Stage In Azienda

Studenti premiati e neolaureati pronti a partire per gli stage. Si è svolta martedì a Roma l’inaugurazione dell’Anno accademico 2019-2020 della European School of banking management Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance. il direttore della Scuola Sergio Silvestri e il Ceo di EM-RISK Servizi Italia, Enrico Ciprian, hanno inaugurato il ventitreesimo anno accademico organizzando una tavola rotonda sulle “sulle principali novità della V Direttiva Ue e sui conseguenti riflessi per i destinatari degli obblighi”. A parlarne gli esperti della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Asso AML e Unione Fiduciaria.

Al termine della tavola rotonda si è svolta la tradizionale cerimonia di premiazione e la consegna dei diplomi. Oltre a premiare le società che hanno maggiormente investito nei progetti e nella formazione Antiriciclaggio – tra cui Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Monte Pruno, Ubi Banca, Banca Popolare Pugliese, Icrea Banca, I.V.R.I., OAM - la scuola ha assegnato al miglior studente d’Italia il “Best of the Year” che va all’allievo che ha ottenuto le migliori performance in termini di voto rispetto a tutti gli iscritti nell’anno e non solo della sua classe. Ad aggiudicarsi il riconoscimento è stato Joseph Malvisini, AML Officer di Sisal, mentre il Miglior studente dello scorso anno era stato Alberto Armani, Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo presso UBI Banca che detiene un record: un solo errore su 1000 domande. Insieme ai manager hanno ricevuto i diplomi anche tre giovani appena laureati, che hanno avuto la possibilità di frequentare il Master insieme agli studenti-lavoratori. La specializzazione nell’antiriciclaggio è molto richiesta dalle aziende, che hanno offerto ai tre neolaureati uno stage di formazione.

Tra le aziende che hanno ricevuto un riconoscimento anche Gamenet, Betpoint – rappresentata dall’Amministratore Giuseppe Simone e dal responsabile antiriciclaggio Gianluca Tannoia - e Sisal Group.