Eurovision Song Contest 2020 cancellato

“It is with deep regret that we have to announce the cancellation of the Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam”. Inizia così il comunicato ufficiale rilasciato dalla pagina ufficiale dell’ ESC, acronimo per Eurovision Song Contest, il festival musicale internazionale che ogni anno tiene incollati agli schermi di tutto il mondo oltre 500 milioni di spettatori.

Sin dal suo esordio nel 1956, lo show non ha mai avuto interruzioni ed è diventato il programma non sportivo più seguito al mondo.



Quest’anno però, a causa dell’emergenza COVID19, la produzione ha dovuto prendere la difficile decisione di annullare l’evento che avrebbe dovuto tenersi in Olanda il prossimo maggio.



L’Eurovision Song Contest 2020 quindi si fermerà per la prima volta dopo 64 anni di attività, e verrà dunque rimandato al prossimo anno, con nuovi spettacoli e nuove canzoni rispetto a quelli già preparati per questa sfortunata edizione.



Tutti gli artisti di quest’anno saranno nuovamente in lista, ma a causa delle regole del festival tutti i brani attuali non saranno più validi per il 2021.



I preparativi per la prossima edizione quindi sono già iniziati, Rotterdam rimane pronta ad accogliere artisti provenienti da ogni angolo del mondo e a trasmettere live streaming e dirette tv in mondovisione.



Foto: NPO/AVROTROS/NOS – Eurovision 2020 ‘Open Up’ design