Eventi: i biglietti si pagano in 3 comode rate grazie a TicketSms

TicketSms, il sistema di acquisto online che ha rivoluzionato il mondo degli spettacoli in Italia aggiunge una nuova funzionalità al suo già ampio “parco divertimento” per organizzatori: per la prima volta a livello mondiale si può acquistare subito il proprio “evento” preferito e pagarlo in 3 comode rate.

Chi organizza un evento, un concerto, un incontro sportivo, un festival o uno spettacolo teatrale si avvale solitamente di un servizio di organizzazione che permette di vendere i ticket dell’evento.

Tra i colossi mondiali che offrono questo tipo di servizio si fa largo una giovane start-up bolognese, TicketSms, che nel giro di 1 anno conta oltre 1500 eventi attivi ed è riuscita a realizzare un sistema innovativo di ticketing (certificato SIAE), guadagnandosi in poco tempo la fiducia di molti operatori e soprattutto la fiducia della platea di acquirenti che si muovono nella giungla a volte complicata e poco chiara dei sistemi di vendita.



Il nome TicketSms nasce dalla prerogativa del sistema che permette di vendere i biglietti dell’evento e di recapitare all’acquirente un sms contenente un QR-CODE univoco, che dovrà essere presentato all’ingresso dell’evento stesso come prova dell’avvenuto acquisto.



Attraverso un semplice messaggio sullo smartphone è possibile per chi organizza monitorare le vendite dei biglietti e per chi acquista presentarsi in via preferenziale all’evento, entrando in pochi secondi e contando su un servizio pratico, veloce e sicuro.



Tra le già innovative funzionalità, TicketSms ne ha aggiunta una davvero rivoluzionaria: la possibilità di “vivere” subito il proprio evento preferito pagandolo comodamente in 3 rate.



Grazie alla partnership tra TicketSms e Scalapay, si può utilizzare un nuovo metodo di pagamento per acquistare i biglietti per tutti gli eventi presenti sul sito. E’ possibile infatti dilazionare ogni acquisto in 3 rate di uguale importo, con scadenza ogni 4 settimane, pagando solo il costo del biglietto, senza interessi né costi aggiuntivi. Il biglietto verrà inviato immediatamente sullo smartphone dell’utente.



Già numerosi i festival che hanno aderito a questo metodo di pagamento come “Red Valley Festival” con ospiti internazionali in esclusiva, nella splendida cornice incontaminata delle Rocce ad Arbatax, in Sardegna oppure il "Caorle Street Festival”, alla sua seconda edizione, che lo scorso anno ha visto salire sul palco ospiti del calibro di Steve Aoki, Gigi D'Agostino e dj Albertino.