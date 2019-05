Evento esclusivo Multicash 20 maggio 2019

Come Multicash guida le idee e crea valore insieme ai propri clienti

Il 20 maggio Multicash celebra il cibo e la tecnica in un pomeriggio di formazione, incontri con professionisti e aziende.

L’evento si articola in due momenti pensati come le metà di uno stesso insieme. Una parte è un vero e proprio spazio espositivo in cui alcune selezionate aziende, fornitori di Multicash, hanno la possibilità di mostrare e far assaggiare i loro prodotti. La parte di formazione vede invece l’avvicendarsi di relatori come Andrea Carena, del gruppo GP Consulting ed esperto in F&B Management e Restaurant Start Up; lo Chef Igles Corelli, Coordinatore del Comitato Scientifico di Gambero Rosso Academy; e il nuovo Direttore Commerciale di Multicash Valter Di Felice, che vanta esperienze manageriali in Unilever, Findus e nel settore del Food Service.

Economica, tecnologia e innovazione sono i temi principali affrontati secondo un percorso che dal food cost al menu engineering, passano per la costruzione di un piatto, arrivando al marketing della ristorazione. Il cibo in generale e gli ingredienti, in particolare, saranno passati al setaccio, analizzati e valutati insieme a tutte quelle altre componenti silenziose che concorrono alla realizzazione di un piatto. Perché quello che mangiamo non è semplicemente l’abbinamento di una serie di alimenti.



Con questo evento, Multicash si propone come trendsetter e punto di riferimento per i propri clienti ai quali offre questa importantissima possibilità di crescita personale e professionale. Si tratta di un regalo che il brand fa in occasione dei suo trentaquattro anni di attività per festeggiare i quali, come da tradizione, omaggia i clienti non solo con offerte, ma anche con iniziative speciali come questa.



Multicash è una realtà qualificata nel settore del cash and carry che presiede i territori dell’Italia centrale di Marche, Abruzzo e Molise. La sua offerta è varia e capace di soddisfare le più disparate esigenze con le oltre 15.000 referenze. Tra freschi, freschissimi come carne, pesce, salumi e verdura, prodotti dell territorio, assortimenti di eccellenza e attrezzature professionali il brand avanza nel costante desiderio di innovazione.









In allegato il programma della manifestazione e il logo dell’evento