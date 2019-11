Heraclea Wedding tra le manifestazioni importanti del settore matrimoni presente tra Puglia e Calabria.

Iniziamo la settimana con delle bellssime novità. Heraclea Wedding, in programma il prossimo 28 novembre, presso il Centro Commerciale "Heraclea" di Policoro, rientra tra gli eventi fieristici importanti del settore wedding soprattutto nella fascia jonica.

Basti pensare che gli eventi fieristici di settore che si svolgono nelle zone non così limitrofe sono, "Promessi Sposi" a Bari (in corso), quella di Taranto che quest'anno si sposta a Grottaglie, si aggiunge quella calabrese che quest'anno si svolge nel centro commerciale "Le Fontane" di Catanzaro; nell'alto potentino come "Non Solo Sposa" che si svolgerà nei prossimi giorni di novembre, "Heraclea Wedding" si posiziona tra le kermesse importanti del settore wedding e organizzazione matrimoni.

Giunta alla sua 5^ edizione, quest'anno HW vede oltre agli espositori storici, avrà presenza del "Consorzio Wedding", nato tra la Puglia e la Basilicata vede al suo interno professionisti del settore dell'organizzazione matrimoni.

All'interno della galleria durante le giornate sarà allestito un salotto come un vero studio tv che permettare agli espositori di parlare delle loro professionalità ed esperienze in materia. Un conduttore farà loro delle interviste e il tutto sarà trasmesso in diretta web, con il link diretto della pagina professionale dell'azienda stessa.

La presenza di brand di abiti da sposa che sfileranno in galleria mostrando le novità della moda sposa 2020.

Non solo moda in questa edizione ma anche altre tantissime novità, come le simulazioni e gli allestimenti di celebrazioni, rito civile trazionale e rito ciivile e organizzazione di wedding per coppie gay.

Certo, oggi una celebrazione che sia intima e affascinante, glamour e festosa con amici e parenti, un rito per unioni civili puoi organizzarli anche in Italia. Documenti e procedure burocratiche potrai scoprirli durante l'evento "Heraclea Wedding" 2019 dal 28 novembre al 1 dicembre.

Visita la pagina Facebook di HW, chiedi informazioni, diventa protagonista di questa avventura nel mondo wedding.