Evergreen Life Products, la più grande azienda tutta italiana di network marketing, festeggia 7 anni

Evergreen Life Products, realtà nata nel 2011 con l’obiettivo di diffondere al grande pubblico la conoscenza e l’utilizzo di OLIVUM®, il benefico Infuso di Foglie d’Olivo brevettato dal fondatore Livio Pesle, compie 7anni e continua inarrestabile il suo percorso di crescita. L’azienda, che ha sede in Friuli Venezia Giulia dove produce l’Infuso di Foglie di Olivo utilizzato in tutti suoi prodotti benessere, nel 2017 è riuscita a raggiungere un turnover di 15 milioni di euro (+18%), attirando l’interesse della finanziaria Palladio Holding che proprio a luglio 2018 ha ufficializzato il suo ingresso in società per accelerare lo sviluppo di Evergreen Life e pianificare una futura quotazione in borsa.

Un successo ottenuto grazie ad un’idea imprenditoriale originale, investimenti continui in Ricerca & Sviluppo, utilizzo di materie prime di qualità esclusivamente Made in Italy e ad una rete di Incaricati alle Vendite sempre più capillare: oggi sono oltre 20 mila i networker che operano principalmente sul suolo nazionale ma che stanno iniziando a muoversi anche in Paesi esteri quali Francia, Spagna, Svizzera, Russia, Bulgaria e Stati Uniti.



L’azienda ha festeggiato il settimo compleanno presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi a Bologna assieme a circa 1.200 Evergreeners – ovvero i networker che hanno intrapreso un’attività con l’azienda – annunciando nuovi progetti ed un ampliamento del catalogo prodotti. Tra gli investimenti più importanti rientra sicuramente quello dedicato alla formazione, erogata attraverso la Evergreen Life Academy, e che dai prossimi mesi permetterà agli incaricati alle vendite di partecipare a corsi di aggiornamento condotti dal professionista Gianluca Spadoni, numero uno in Italia per ciò che concerne la formazione in ambito di networking marketing. L’offerta prodotti, invece, si focalizza sempre di più sulla proposta beauty, seguendo la crescente richiesta di mercato e affidandosi ad un team di professionisti che opera all’interno del super tecnologico laboratorio di proprietà. Nello specifico Evergreen Life Products ha presentato la nuova crema levigante Pure Lifting e la crema mani della linea Natural Care per la cura quotidiana della pelle.



Ospite speciale dell’evento l’ex campione di rugby Massimo Giovanelli che ha raccontato ai partecipanti l’importanza di svolgere un’attività con costanza ed impegno, sempre focalizzati sul proprio perosnale obiettivo.