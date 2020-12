Export lombardo: rimbalzo congiunturale (+17,9%) nel terzo trimestre, ma resta negativo il confronto con il 2019 (-7,9%)

La ripresa delle attività dopo il lockdown riattiva gli scambi con l’estero nel trimestre estivo con un incremento congiunturale generalizzato. Disponibile on line il rapporto sul commercio estero in Lombardia nel III trimestre 2020.

Il valore delle esportazioni originate dalla Lombardia sale a poco più di 28 miliardi di Euro, livello paragonabile al terzo trimestre 2017. La ripresa delle attività nei mesi estivi, non solo in Italia ma anche all’estero, ha consentito la ripresa degli scambi con l’estero dopo il crollo nei mesi interessati dal lockdown.



“I segnali positivi dell’attività produttiva lombarda nel terzo trimestre sono confermati dalla ripresa degli scambi con l’estero – commenta il Presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio – con un rimbalzo congiunturale che interessa tutte le provincie e la maggior parte dei prodotti. Nel confronto su base annua il recupero non consente ancora di recuperare il terreno perso nel primo semestre, ad eccezione dei prodotti alimentari”.



Il quadro complessivo per le principali regioni manifatturiere del nord vede un forte incremento congiunturale delle esportazioni a partire da Piemonte (+32,7%), Veneto (+25,3%), ed Emilia Romagna (+23,2%) con la Lombardia al 17,9%. Questi risultati positivi spiegano assieme più di due terzi del rimbalzo dell’export italiano (+24,1%). Il quadro tendenziale rimane invece ancora negativo ma rispetto allo scorso trimestre la contrazione si riduce notevolmente passando da -28,5% a -4,9% a livello nazionale e da -27,3% a -7,9% per la Lombardia.

In Lombardia i prodotti alimentari registrano non solo il rimbalzo congiunturale, ma anche un incremento tendenziale (+1,6%); per le altre classi di prodotto si registra un miglioramento tendenziale ma i risultati complessivi sono ancora negativi. Perdite contenute per computer, apparecchi elettronici e ottici (-4,9%), per i macchinari e apparecchi vari (-5,1%) e gli articoli in gomma e plastica (-6,2%). Contrazioni più consistenti si rilevano per metalli di base e prodotti in metallo (-8,0%), articoli farmaceutici (-8,0% dopo l’exploit di inizio anno quando segnava +64,1%) e l’aggregato degli altri prodotti (-9,7%) in prevalenza mobili con una quota pari al 52,5%. Contrazioni ancora a doppia cifra per le sostanze e i prodotti chimici (-10,0%), i mezzi di trasporto (-10,1%) e i prodotti tessili, pelli e calzature (-11,9%).



Tutte le aree geografiche di destinazione delle merci lombarde attenuano la contrazione tendenziale. Recuperano meglio i paesi dell’Unione europea (-6,6%) rispetto a quelli extra UE (-7,4%). Il miglior risultato si registra per i paesi europei non-UE (-2,0%) grazie ai flussi verso la Turchia (+10,2%). Crescono su base annua gli scambi con la Cina (+7,9%) e con alcuni paesi europei (Belgio +5,6% e Paesi Bassi +3,0%). Ancora in calo gli Stati Uniti (-14,5%) e i principali partner europei (Spagna

-11,5%, Regno Unito -9,9%, Germania -8,0%, Francia -4,9%).



Il miglioramento del quadro congiunturale è diffuso a livello provinciale, ma solo Sondrio riesce a svoltare nettamente in positivo anche nel confronto su base annua (+5,8% tendenziale). Sempre nel confronto su base annua si avvicinano al punto di svolta le provincie di Lecco (-0,8%) e Monza e Brianza (-1,1%). Riducono drasticamente le perdite le provincie di Brescia (-2,5%), Varese (-4,7%), Mantova

(-4,8%), Como (-6,5%), Bergamo (-9,2%) e Cremona (-9,4%). Rimane invece a due cifre la variazione tendenziale negativa del valore dell’export delle provincie di Milano (-11,7%) e Lodi (-11,3%). Infine, Pavia registra il dato peggiore a livello regionale perdendo ancora il 16,9% rispetto allo stesso trimestre del 2019.



Per quanto riguarda le tipologie di prodotto maggiormente esportate la Lombardia presenta una situazione eterogenea a livello territoriale, che rispecchia la diversificazione produttiva della regione. Considerando il maggior dettaglio merceologico disponibile (gruppo CPATECO 2007), le macchine di impiego generale e speciale sono i prodotti maggiormente esportati in questo terzo trimestre dalle provincie di Brescia (quota del 13,1% sul totale), Lecco (10,9%), Bergamo (10,5%) e Varese (7,7%). La provincia di Como vede prevalere l’export di mobili (13,0%) come anche la provincia di Monza e Brianza (9,1%), mentre medicinali e preparati farmaceutici sono le merceologie principali dell’export per Milano (10,4%) e Pavia (14,9%). Cremona ha una maggiore quota relativa di export di tubi, condotti, cavi (12,9%), Lodi di apparecchiature per telecomunicazioni (19,9%). Sondrio ha esportato prioritariamente metalli di base preziosi e altri metalli (9,7%) e Mantova autoveicoli (14,3%).



Relativamente alle destinazioni principali per l’export, la Germania rimane il principale mercato per le provincie lombarde, con le quote maggiori che si registrano per le provincie di Lecco (18,9%), Brescia (18,8%) e Mantova (18,7%). Milano che esporta in primis verso gli Stati Uniti (10,0%), Lodi verso la Spagna (37,0%) e Sondrio (15,4%) e Pavia (15,0%) in Francia.



Anche le importazioni lombarde mostrano un miglioramento del quadro congiunturale registrando un incremento del 9,1% e tornando sopra i 28 miliardi di Euro. Nel confronto su base annua si registra ancora un dato negativo (-10,7%) ma in miglioramento rispetto al trimestre precedente (-24,7%).



I risultati sostanzialmente simili per le dinamiche delle importazioni e delle esportazioni portano a una riduzione complessiva del deficit commerciale che si attesta a soli 72 milioni di euro. I macchinari si confermano la categoria merceologica con il saldo positivo più rilevante (+2,9 miliardi), anche se inferiore ai 3,8 miliardi dello scorso anno. Seguono i metalli di base e prodotti in metallo (+1,3 miliardi), prodotti tessili, pelli e accessori (+915 milioni) e gomma e materie plastiche (+459 milioni). Le altre categorie presentano saldi negativi, particolarmente significativi per i computer, apparecchi elettrici, elettronici e ottici (-2,7 miliardi). Si riduce il saldo negativo anche per i mezzi di trasporto (che scende da -772 milioni a -693 milioni di euro) e ancora di più per i prodotti dell’estrazione dei minerali (da -958 milioni a -353 milioni).



Il report completo sul commercio estero in Lombardia III trimestre 2020 è scaricabile dal sito di Unioncamere Lombardia