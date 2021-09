Extrasalone: il nuovo polo del design a Oriocenter Bergamo

Dal 5 al 30 settembre 2021 lo shopping e il design si incontrano in un’esperienza inedita a Oriocenter, uno dei principali mall d’Europa: un percorso alla scoperta di brand che fanno di creatività, capacità produttiva, attenzione alla funzionalità e conoscenza delle esigenze degli utilizzatori la propria idea di design.

Un polo espositivo per celebrare il design nella sua accezione più ampia, in cui troveranno spazio innovazione, originalità, qualità creativa e democraticità dei prodotti. Il tutto all’interno di uno dei principali mall d’Europa, situato di fronte all’aeroporto di Orio al Serio e capace di attrarre visitatori da ogni parte del mondo.



Nasce così ‘Extrasalone’, il primo evento espositivo organizzato in occasione della Design Week all’interno di Oriocenter Selected Stores, location unica e di respiro internazionale.



Dal 5 al 30 settembre le gallerie del mall ospiteranno, in una vera e propria mostra, brand di design selezionati e che hanno fatto di creatività, capacità produttiva, attenzione alla funzionalità e conoscenza delle esigenze degli utilizzatori valori tradotti in prodotti unici.



Avvicinare il grande pubblico al design da una parte, permettere ai produttori di esprimere il loro potenziale davanti a una platea internazionale dall’altra, insieme alla consapevolezza che oggi più che mail l’arte può essere espressa costruendo oggetti funzionali e di uso comune raggiungibili dal grande pubblico. È questo lo spirito che sta alla base dell’evento che sarà ospitato per la prima volta a Bergamo.



Come nasce Extrasalone.



Dall’incontro tra Green Hub, espressione di un’agenzia di advertising e comunicazione eclettica costantemente alla ricerca di originalità e qualità creativa, e Oriocenter, uno dei principali, più frequentati e meglio organizzati centri commerciali d’Europa, nasce Extrasalone, il polo espositivo per celebrare il design, nella sua accezione più ampia.



Una risposta alla chiamata istituzionale: il nuovo polo del design a Bergamo.



Extrasalone nasce anche dalla volontà di rispondere all’invito congiunto degli assessorati Sviluppo Economico e Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia rivolto agli stakeholder del mondo del design lombardo per contribuire a dare visibilità al territorio capitalizzando la presenza del popolo internazionale dei design lovers presenti in occasione della Design Week. Da qui l’idea di organizzare un polo espositivo dedicato al design in un luogo decentrato rispetto al classico circuito milanese ma che sia in grado di attrarre, per posizione e sua vocazione naturale, un pubblico internazionale e ampio.



“Extrasalone è l’esempio dell’importanza del coinvolgimento di tutto il territorio così da permettere una maggiore e migliore conoscenza e promozione delle tante eccellenze diffuse in tutta la Lombardia - sottolinea Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia -. Un percorso che, come Regione, sosteniamo concretamente con nuovi strumenti che consentono anche ai quartieri fieristici di innovarsi e di pianificare con strategia il futuro con l’obiettivo di creare nuovo indotto incrociando la domanda dei mercati e dei singoli consumatori, ciò con il coinvolgimento e la valorizzazione dei singoli territori”.



"Un’iniziativa importante, che rientra pienamente nello spirito del ‘Fuorisalone diffuso’, per far sì che un evento prettamente milanese legato al design possa invece coinvolgere l'intero sistema Regione e diventare così una rassegna estesa a tutto il territorio - sottolinea Lara Magoni, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia -. Penso ad appuntamenti e kermesse nelle città lombarde: unire arte, design e lifestyle alle eccellenze turistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche della nostra regione rappresenta un valore aggiunto indiscutibile che permetterà al Salone del Mobile di diventare ancora più importante. In tal senso, l’evento bergamasco è un primo passo nella direzione che porta a far diventare tutta la Lombardia un vero e proprio ‘hub del design”.



MYIN



I brand che hanno aderito a Extrasalone: eccellenze del design made in Italy



Oltre trenta isole espositive dedicate all’interno delle quali troveranno spazio marchi che avvicinano il design davvero a tutti, producendo oggetti sofisticati, curati nell’estetica e di indiscussa qualità, ma anche funzionali, sposando quell’idea di democraticità che è uno dei principi cardine di Extrasalone. Per i visitatori non solo prodotti esposti, ma anche storie raccontate dagli stessi produttori: inquadrando il QR code presente su ciascun modulo espositivo, sarà possibile consultare le schede degli oggetti esposti, visionare i cataloghi dei brand e ricevere maggiori informazioni su costi e condizioni di vendita.



Tra i brand che saranno presenti in questa prima edizione, ci sono marchi storici accanto a nuove proposte che proprio in occasione di Extrasalone si presenteranno al grande pubblico dei designer lover.



Tra questi nell’ambito dell’arredo ci saranno Dehomecratic, il nuovo brand di design d’arredo dallo spirito ‘democratico’, comprensibile, vicino e rispettoso delle esigenze di ognuno, con un’attenzione particolare all’estetica e alla funzionalità e Myin, che attraverso i suoi complementi d’arredo cambia il punto di vista sul design, dando un nuovo ruolo alla parte interna dei mobili trasformando il momento dell’apertura di ogni mobile in un’occasione di scoperta. Design applicato alla sostenibilità e alla mobilità: a rappresentare questa declinazione ci saranno grandi brand come Citroën, che a Extrasalone presenta Ami 100% elettrica, insieme a Agnelli Bici, brand che dal 2015 produce biciclette artigianali con pedalata assistita dal design che si ispira ai capolavori della prima metà del ‘900 aggiungendone comodità nell’utilizzo e modernità nella creazione, e a To.Tem, startup torinese che presenta il suo monopattino a tre ruote il cui sviluppo si basa sulla combinazione tra design, stile e utilità.



Grandi oggetti, ma anche piccoli capolavori concentrato di design, tecnologia e attenzione ai dettagli tipici dell’artigianato: è il caso di Superstuff e dei suoi prodotti prototipati e realizzati tramite tecnologie che appartengono all’industria 4.0. E infine anche l’arte del gioco diventa occasione di espressione del design, con Fas Pendezza, che sin dal 1964 realizza tavoli da gioco originali e di grande qualità.



Il progetto “Penbyme Special edition – Bergamo” insieme a L’Eco di Bergamo



Grazie alla partnership tra Extrasalone e L’Eco di Bergamo nasce il progetto Penbyme Special edition – Bergamo, racconto fatto da 10 piccoli preziosi oggetti portatori di storia collettiva che vogliono anche diventare testimoni di rinascita.



Luca Carminati e Marco Corbani, ideatori del progetto, raccontano: “Penbyme è un progetto che, grazie alla preziosa collaborazione con una delle principali testate storiche del territorio bergamasco, sarà raccontata a Extrasalone. Non esiste una Penbyme uguale a un’altra: ogni penna è il risultato di una lavorazione manuale e di una personalizzazione che ne racconta l’anima. Questa speciale collezione dedicata alla Città di Bergamo celebra, attraverso i titoli de L’Eco di Bergamo e l’arte dell’illustrazione, luoghi, personaggi, fatti di cronaca, imprese sportive e molto altro che hanno coinvolto la Città negli ultimi dieci anni”.



Dieci oggetti unici che vogliono anche diventare testimoni della solidarietà che ha sempre contraddistinto lo spirito bergamasco: dal 5 al 30 settembre le penne della collezione dedicata a Bergamo saranno messe all’asta sul sito www.extrasalone.it e il ricavato sarà interamente devoluto al Patronato San Vicenzo di Bergamo che opera nell’ambito della prevenzione del disagio giovanile e nell’assistenza ai poveri seguendo gli indirizzi educativi e sociali del fondatore don Bepo Vavassori, in particolare il ricavato dell’asta andrà a sostenere la mensa dei poveri che ogni giorno offre un pasto a 300 persone in difficoltà.



La cornice di Extrasalone: Oriocenter Selected Stores, il primo mall in Italia per superficie e ampiezza di offerta e uno dei più grandi d’Europa con marchi unici ed esclusivi nel panorama italiano.



Con i suoi 60mila visitatori durante il weekend, 800.000 visitatori stimati nel mese di settembre e il suo collegamento con il vicino aeroporto di Orio al Serio, Oriocenter è da subito risultata essere la cornice ideale per ospitare il nuovo polo del design di Bergamo.



Una location unica e di respiro internazionale che permetterà di coinvolgere anche i numerosi viaggiatori che ogni giorno transitano per l’aeroporto situato di fronte e il pubblico di addetti ai lavori e appassionati di design che graviterà intorno agli eventi correlati al Salone Internazionale del Mobile.



"Oriocenter è da sempre un luogo di incontro e nuove opportunità - sottolinea Ruggero Pizzagalli, direttore di Oriocenter -. Entusiasti per questo nuovo evento espositivo, il nostro mall sarà un palcoscenico dove business, cultura, design e shopping si fonderanno".

