F.L. Tornei, gran successo sotto una pioggia scrosciante per la terza edizione della Olimpia Cup

Si è disputata nella giornata di domenica 25 Febbraio, presso il centro sportivo Olimpia di Carosino (TA), la terza edizione della Olimpia Cup, torneo di calcio giovanile organizzato dalla società Valentino Mazzola Carosino con la collaborazione tecnica di F.L. Tornei, che ha visto la partecipazione di ventiquattro squadre provenienti da Puglia e Basilicata. L'insistente pioggia che ha caratterizzato praticamente tutta la fase finale del torneo non ha rovinato un bellissimo spettacolo di sport regalato dagli oltre trecento giovani atleti che hanno calcato l`erbetta dei campi del centro sportivo Olimpia, allestito a festa per l'occasione. Per la Categoria Pulcini 1° Anno 2008 -5+1, al primo posto si è piazzato l'Us Acli Matera vincente per 4-2 sulla Virtus Tarentum, mentre per la Categoria Primi Calci 2010/11 - 5+1, la Nuova Taras ha ottenuto il primato superando di misura il Real Virtus Grottaglie.



Questi nel dettaglio i piazzamenti finali delle due categorie:



CATEGORIA PULCINI 1°ANNO 2008 -5+1

1° Us Acli Matera

2° Virtus Tarentum

3° Aurora Bari

4° Mexapia



CATEGORIA PRIMI CALCI 2010/11 - 5+1

1° Nuova Taras

2° Real Virtus Grottaglie

3° Granfootball Corato

4° Eurosport Academy Brindisi



Il prossimo evento sarà la Eurosport Cup 2.0 ed è in programma in quel di Brindisi il prossimo 11 di Marzo.