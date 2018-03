FabLab Milano presenta l’Istituto di Innovazione Tecnologia e Digitale Numen

Dalla febbrile creatività che anima il FabLab Milano nasce il nuovo Istituto di Innovazione Tecnica e Digitale Numen,

Di seguito una parte della proposta dei corsi Numen in partenza da metà marzo



Marzo 2018

Photoshop: Ore totali 8 - Orario :18.00-21.00 -Date: 22-26- 28 marzo

http://www.fablabmilano.it/corso/corso-corso- corso-photoshop- base-serale/

After effect: Ore totali 8 - Orario :18.00-21.00 - Date: 20 .21. 22 marzo

http://www.fablabmilano.it/corsi/adobe-premiere- fablab-milano- corso-video- animation/

Coding e Robotica con Scratch e Arduino:

Ore totali 16 - Orario :18.00-22.00 - 4 giorni inizio fine Marzo - Costo € 360 iva inclusa

Corso è certificato da Triservices Srl, CFP (Centro di Formazione Professionale) accreditato in Regione

Lombardia.







Video Mapping con video sound art in collaborazione con il FabLab Milano:

http://www.videosoundart.com/new-workshop- 2018/

Aprile 2018:



Arduino: Ore totali 12 - Orario :18.00-22.00

3 giorni date corso : 9-11- 13 APRILE - Costo € 290 iva inclusa

Corso certificato da Triservices Srl, CFP (Centro di Formazione Professionale) accreditato in Regione

Lombardia.

http://www.fablabmilano.it/corso-arduino- avanzato-serale- 12-ore- fablab-milano- 2/

Illustrator: Ore totali 8 - Orario :18.00-21.00 - Date : 9-11- 13 aprile - Costo € 220 iva inclusa -

http://www.fablabmilano.it/corso/corso-di- grafica-adobe- illustrator-2/