Fallire in tempi di covid-19? Evitiamolo!

Durante periodi di estremo stress economico come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia di COVID-19, le imprese assumono una posizione difensiva piuttosto che offensiva nel loro sforzo di diminuire le potenziali perdite e rimanere a galla. Il problema tuttavia, è che queste sono proprio le imprese che falliranno. Alcune aziende, d’altra parte, non solo sopravvivono a recessioni economiche, ma addirittura crescono attraverso di esse. Come? Innanzitutto, queste aziende vedono le recessioni non attraverso la lente della paura, ma attraverso quella dell’opportunità. In effetti, ogni recessione economica offre opportunità per ogni azienda. Ma non tutte le aziende la vedono in questo modo.

Durante periodi di estremo stress economico come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia di COVID-19, le imprese assumono una posizione difensiva piuttosto che offensiva nel loro sforzo di diminuire le potenziali perdite e rimanere a galla. Il problema tuttavia, è che queste sono proprio le imprese che falliranno.



Alcune aziende, d’altra parte, non solo sopravvivono a recessioni economiche, ma addirittura crescono attraverso di esse. Come?



Innanzitutto, queste aziende vedono le recessioni non attraverso la lente della paura, ma attraverso quella dell’opportunità.



In effetti, ogni recessione economica offre opportunità per ogni azienda. Ma non tutte le aziende la vedono in questo modo.



Durante periodi di incertezza economica, la maggior parte delle imprese non agiscono in maniera razionale, sembra strano ma è così. Riducono i costi ai minimi termini. Riducono la spesa per servizi essenziali come la pubblicità e il marketing, licenziano e riducono la produzione.



Questa è precisamente la reazione che li farà fallire.



Le aziende che crescono adottano la “10X regola”. Questa regola in sostanza afferma che ci vorranno 10 volte lo sforzo e le risorse per crescere durante la tempesta. Prendono una posizione offensiva. Invece di contrarre le spese, le operazioni e la produzione, le espandono. E lo fanno in modi strategici che includono alcuni passaggi che sto per illustrarvi.



Esistono alcune strategie chiave per far crescere il tuo business durante una recessione:



Aumenta le spese di marketing e pubblicità

Se fatti bene, i dirigenti aziendali sanno che il marketing e la pubblicità sono ciò che offre più affari. Capiscono anche che durante una recessione, la maggior parte delle altre aziende, compresi molti dei loro concorrenti, ridurrà le loro spese di marketing e pubblicità.



Gli imprenditori saggi e proattivi e/o i team di gestione aumentano quindi le loro campagne di marketing e pubblicità. L’implementazione di una strategia di marketing più aggressiva mentre i concorrenti si ritirano, produce un effetto positivo e risultati tangibili. Le aziende che tagliano le spese di marketing e pubblicità durante una recessione subiranno una perdita ancora maggiore di affari, creando così le basi del fallimento.



Tagliare il 20% della base clienti con le prestazioni peggiori

Mentre sembra controintuitivo, questo è in realtà ciò che le grandi aziende fanno salvarsi. Tutti abbiamo clienti che sono lenti a pagare, che sono estremamente difficili o che richiedono una quantità sproporzionata dell’attenzione del personale in relazione alle entrate che generano per la tua attività. Taglia il 20% dei tuoi clienti peggiori.



Se aumenti i tuoi sforzi di marketing, attirerai nuovi clienti che richiedono risorse interne aggiuntive. Riducendo del 20% la base dei tuoi clienti, si liberano risorse e si ottimizza l’impiego delle energie e la capacità della forza lavoro disponibile.



Migliorare i processi operativi e fornire una più efficace user experience

Questo è esattamente il momento di esaminare le tue operazioni dal punto di vista del controllo di qualità, con i tuoi dipendenti bisogna determinare cosa puoi fare meglio per i tuoi clienti. Devi essere un passo avanti rispetto agli altri e se stai offrendo un servizio mediocre, i potenziali clienti andranno altrove. Questo non dovrebbe nemmeno essere un’opzione in questo momento critico. Offrendo un servizio clienti migliore, aumenterai la fidelizzazione dei clienti.



Premia i migliori dipendenti

I buoni dipendenti hanno un valore inestimabile, motivo per cui dovresti assicurare al tuo miglior team che li premierai.



Quindi…



Adotta una mentalità espansiva e una strategia offensiva.

Espandi le tue campagne di marketing per aumentare il business.

Elimina il 20% dei tuoi clienti con le prestazioni peggiori per liberare risorse interne.

Migliorare l’esperienza del cliente per rafforzare la fedeltà al marchio e aumentare la base di clienti.

Migliora i tuoi processi operativi per creare una maggiore efficienza.

Abbiamo mai pensato che all’inizio del 2020 il mondo sarebbe stato colpito da una pandemia globale come quella che stiamo vedendo ora? No. Ma in precedenza si sono verificate recessioni ed estreme recessioni economiche e ci sono aziende che si sono arricchite in periodi del genere.



Non deve richiedere risorse finanziarie illimitate. Ci vuole solo una strategia adeguata.



Ricorda che le persone di tutto il mondo – compresi i tuoi clienti o la loro base di clienti – fanno ancora affidamento su di te. Sii lì per loro. Fai sapere loro che sei ancora qui e con prodotti, servizi e assistenza clienti migliori che mai.



La tua attività ne uscirà vincitrice noi siamo con voi per darvi il nostro supporto.